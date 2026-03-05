Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Países Bajos vs. Venezuela en TV, streaming y lineups

El equipo venezolano intentará domar los bates europeos con el zurdo Ranger Suárez, figura de los Boston Red Sox
Pedro Moreira|
Venezuela debutará ante el equipo dirigido por Andruw Jones
Venezuela debutará ante el equipo dirigido por Andruw Jones | Sam Navarro-Imagn Images

El tan esperado inicio del Clásico Mundial llegó y este viernes se abre el telón para Venezuela y Países Bajos, países que iniciarán el Grupo D de la competencia, en lo que promete ser un encuentro muy parejo y lleno de emociones.

Venezuela viene de dejar muchas dudas en los encuentros de preparación, con dos derrotas, ante los Houston Astros y Washington Nationals, con apenas dos carreras anotadas en ambos compromisos.

Se habla mucho del lineup de estrellas que tiene el equipo venezolano, pero no lo pudieron ratificar en los compromisos amistosos. Por su parte, Países Bajos consiguió par de triunfos, uno contra los Baltimore Orioles y otro contra los Tampa Bay Rays anotando 19 carreras.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Países Bajos?

  • Ciudad: Miami, Estados Unidos
  • Fecha: 6 de marzo.
  • Hora: 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am (México DF).
  • Estadio: Ioan Depot Park

¿Cómo se podrá ver el Venezuela vs. Países Bajos en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Venezuela

IVC, ByM Sports, Televen, Venevisión

MLB.TV, Disney+, Beisbol Play

Estados Unidos

Tubi (en exclusiva para este juego), Fox Sports (otros juegos)

Fox Sports App, Fubo, YouTube TV

Latinoamérica

ESPN

MLB.TV, Disney+, 1 Baseball Network

Últimas noticias de Venezuela

  • Omar López habló sobre la pobre ofensiva que mostró Venezuela en el par de compromisos amistosos de esta semana. "Estos son juegos de trámite en los que los jugadores están buscando hacer sus ajustes", dijo Omar López en la rueda de prensa post encuentro. "A partir de ahora, el suiche se cambia en Miami".
  • Venezuela tenía previsto practicar este jueves en el Ioan Depot Park de Miami, sede del Grupo D del torneo. "Estamos bien mentalmente. No porque perdimos estos dos juegos ahora estamos pensando que no vamos a ganar ninguno en el torneo. Eso no existe en nosotros", aseguró Omar López. "Los muchachos solo están ansiosos. Ansiosos por llegar a Miami".

Últimas noticias de Países Bajos

  • Andruw Jones, manager de Países Bajos, dijo que no está pendiente de las figuras de los otros equipos del grupo, como Venezuela y República Dominicana. "Sinceramente no estoy pensando en los otros países. Estoy tratando de controlar nuestro equipo, ponerlos en la mejor situación. Sé que los otros equipos tienen grandes peloteros pero no me preocupa eso", dijo el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown para Sports Venezuela.

Posibles lineups de Venezuela y Países Bajos

Venezuela

Jugador

Posición

Luis Arráez

Primera base

Jackson Chourio

Jardinero central

Ronald Acuña Jr.

Jardinero derecho

William Contreras

Receptor

Wilyer Abreu

Jardinero izquierdo

Eugenio Suárez

Bateador designado

Maikel García

Tercera base

Gleyber Torres

Segunda base

Andrés Giménez

Campocorto

Países Bajos

Jugador

Posición

Ray-Patrick Didder

Jardinero izquierdo

Ceddanne Rafaela

Jardinero central

Xander Bogaerts

Campocorto

Ozzie Albies

Segunda base

Didi Gregorius

Tercera base

Hendrik Clementina

Bateador designado

Dayson Croes

Primera base

Chadwick Tromp

Receptor

Druw Jones

Jardinero derecho

Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

