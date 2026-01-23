Clayton Kershaw irá al Clásico Mundial con Estados Unidos: ¿Regresa a los Dodgers en 2026?

Clayton Kershaw será parte del equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial 2026, como parte de su retiro oficial del beisbol. El lanzador zurdo, próximo miembro del Salón de la Fama, jugará por primera vez con la camiseta de su selección a sus 37 años de edad.

Las lesiones han marginado su carrera en los últimos años y en 2025, después de ganar la Serie Mundial con los Dodgers frente a los Blue Jays, el veterano zurdo anunció que esa sería su última campaña en las Grandes Ligas.

Eso no parece que vaya a cambiar, independientemente de lo que pase en el Clásico Mundial. Su convocatoria es más por reconocimiento a una de las carreras más prolíficas para lanzador alguno en la historia de la MLB.

Aunque el año pasado demostró que todavía tiene fuerza en sus pitcheos y que puede ser dominante, la historia de Kershaw sobre un montículo terminará después del Clásico Mundial.

¿Cuál será la función de Kershaw en el Clásico Mundial 2026?

Se ha anunciado que la labor de Kershaw en el Clásico Mundial será de relevista, ubicado en el bullpen para ayudar a su selección, sea como relevista largo o para enfrentar a bateadores zurdos en momentos determinantes del partido.

En 2025, su última temporada en la MLB, el múltiple ganador del Cy Young dejó números impresionantes, con 11-2 en récord, 3.36 de efectividad y un WHIP de 1.22. Las molestias físicas afectaron su desempeño y en la postemporada no brilló.

Una carrera digna del Salón de la fama de Clayton Kershaw

El haber sido convocado con la selección de Estados Unidos para el Clásico Mundial 2026 es un premio a una carrera magnífica, siendo un lanzador que lo dio todo por su equipo, Los Angeles Dodgers, y además respetó el juego desde todo punto de vista.

Jugó 18 temporadas en la MLB, desde 2008 hasta 2025, siempre con el uniforme de los Dodgers. A pesar de tener ofertas de otros equipos cuando fue agente libre, siempre decidió permanecer con el conjunto de California.

Terminó su carrera con su tercer título de Serie Mundial, en el que se le vio celebrando de manera especial, tomando en cuenta que sería su última temporada en las mayores.

Finalizó su carrera con récord de 223 victorias y 96 derrotas, con 2.53 de efectividad, 3.052 ponches (cifra récord en los Dodgers) y 1.02 de WHIP.

¿Cuáles fueron los premios que obtuvo en su carrera en la MLB?

La vitrina de Kershaw quedó llena, después de 18 años en el más alto nivel. El lanzador ganó tres premios Cy Young en su carrera, con un MVP de la Liga Nacional, obtenido en el 2014. Fue 11 veces invitado al Juego de Estrellas, 5 veces líder de efectividad y ganó la Triple Corona del pitcheo en 2011.

Todos estos logros le darán un puesto en Cooperstown y algunos analistas predicen que será el segundo jugador en ser seleccionado por unanimidad, después de lo que sucedió con Mariano Rivera en 2019, cuando obtuvo el 100 % de los votos.

La familia, su razón para retirarse

Kershaw ofreció declaraciones importantes en 2025, después de anunciar que sería su última campaña en las Grandes Ligas. Aunque reconoció que las dolencias físicas fueron claves para tomar su decisión, el deseo de pasar más tiempo con su familia pesó más.

El zurdo tiene cuatro hijos con su esposa Ellen: Cali, Charley, Cooper y Chance. "Es hora de tener más tiempo para estar con mi familia, han sido 18 años maravillosos", dijo Kershaw.

También se despidió de manera emotiva de los aficionados de los Dodgers, una organización a la que le entregó su carrera y vivió momentos inolvidables.

“Es casi como una relación, ¿no? Han estado ahí durante 18 años”, declaró Kershaw. “Ha habido momentos increíbles y otros en los que tal vez uno quiere tomar distancia por un rato. Pero que ellos hayan estado detrás de mí de la manera en que lo han estado ha sido la cereza del pastel. Ha sido increíble tenerlos aquí. El Dodger Stadium es un lugar verdaderamente especial, y los aficionados son la razón principal. Siguen viniendo a apoyarnos. Cada noche hay 50,000 personas".

“Ojalá tuviera mejores palabras, pero solo puedo decir que me siento muy honrado y agradecido de escuchar esas ovaciones. Nunca daré eso por sentado”.

