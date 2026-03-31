Colt Emerson firma extensión récord para un novato que no ha debutado en MLB

En una firma histórica para novatos en la MLB, el estelar prospecto de los Seattle Mariners, Colt Emerson, acordó una extensión de contrato por ocho años y 95 millones de dólares, de acuerdo con Robert Murray, periodista de Fansided.

Lo interesante es que el novato recibe la extensión de su pacto sin ni siquiera haber debutado en las Grandes Ligas, lo que se convierte en un récord en la MLB. El acuerdo tiene además una opción de equipo para un año adicional, que sería el noveno, una cláusula de no intercambio y bonos por desempeño, que podrían aumentar la cifra de ganancia a unos 130 millones de dólares.

Con este pacto, se demuestra que cada vez los equipos están interesados en asegurar el futuro con jugadores de sus granjas. Emerson establece un récord para un jugador que aún no debuta en las Mayores.

Esta semana los Milwaukee Brewers también habían extendido el contrato de un pelotero que todavía no ha debutado en las Grandes Ligas. Se trata del campocorto Cooper Pratt, quien llegó a un acuerdo de extensión por ocho campañas más.

BREAKING: Colt Emerson and the Seattle Mariners are in agreement on an eight-year, $95 million contract extension, sources say. The deal includes a ninth-year club option, a full no-trade clause and escalators that can bring it north of $130 million. Emerson is represented by… — Robert Murray (@ByRobertMurray) March 31, 2026

Cabe recordar que Emerson fue seleccionado en el Draft de la MLB en 2023 por los Mariners. En 2025 bateó 16 jonrones con 78 remolcadas, 14 bases robadas y un OPS de .842 a lo largo de 130 juegos en tres niveles diferentes de ligas menores.

De acuerdo con MLB Pipeline, Emerson es el prospecto número 7 de todo el beisbol y el primero de los Mariners. Tiene las cinco herramientas y destaca por la capacidad que tiene para batear hacia todos los rincones del terreno de juego.

Emerson tiene un promedio vitalicio de .288 con 23 vuelacercas y OPS de .843 en ligas menores desde el 2023. Parece que su llamado a las Grandes Ligas será cuestión de tiempo, ya que exhibe promedio de .357 con un jonrón y OPS de 1.000 en 14 visitas al plato en Triple A.

Los reportes indican que su posición natural es la de campocorto, pero gracias al potente disparo que tiene también lo colocan como un futuro antesalista.

En 2023, Jackson Chourio, hoy figura de los Milwaukee Brewers, firmó el acuerdo de extensión más alto para un jugador que no ha participado aún en Grandes Ligas al acordar por 82 millones de dólares y ocho años.

Emerson podría subir a la MLB en la recta final de la temporada regular, cuando los rosters aumenten. Tiene todo el potencial para convertirse en el nuevo rey de Seattle.

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