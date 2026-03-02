¿Cómo comprar y cuánto cuestan los boletos de la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 ha generado muchas expectativas entre los seguidores de este deporte, entre otras razones por las estrellas de MLB que estarán en el campo con sus selecciones nacionales, como Shohei Ohtani y Aaron Judge, por sólo citar dos ejemplos.

Además, el equipo estadounidense y el japonés parten como favoritos a encontrarse en el partido por el título, aunque las potencias latinoamericanas siempre acechan. Todo eso ha sumado para que se despierte mucho interés por los boletos de ese último encuentro del torneo.

Y no es para menos. En la memoria de los aficionados sigue viva la emoción de la final de la edición pasada, cuando Japón batió a Estados Unidos en un dramático partido para sumar su tercera corona en cinco oportunidades. Nadie quiere perderse la posibilidad de ver otro juego electrizante y están atentos a la oportunidad de conseguir boletos.

Here are your finalized pools and schedule for the 2026 #WorldBaseballClassic.



The Championship Game will be played March 17, 2026 at loanDepot Park in Miami.



Full ticketing information for the 2026 tournament is available at https://t.co/h4Fi0dLx07. pic.twitter.com/t8q8Nopf4k — World Baseball Classic (@WBCBaseball) April 9, 2025

Los organizadores del Clásico Mundial de 2026 pueden estar felices. La confirmación de tantos jugadores importantes y la consolidación del torneo fueron elementos de peso para explicar por qué se agotaron en pocos minutos los boletos para algunos choques de la primera ronda y también para esperar que se batan récords de audiencia y de asistencia a los parques.

Para las instancias finales todavía hay tickets disponibles tanto en canales oficiales como en los sitios autorizados para la reventa, pero es preciso saber que los precios no están al alcance de cualquiera. A falta de un par de semanas (y sin siquiera empezar la acción en el torneo) ya hay localidades agotadas, pero todavía es posible adquirir un boleto para ser testigo de la historia de este apasionante deporte.

¿Cuándo y dónde se jugará la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

El partido final en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, la sexta que se disputa en la historia del torneo, está programado para el martes 17 de marzo a las 8:00 pm (hora del Este de USA) y 7:00 pm (hora de Ciudad de México). Se jugará en el loanDepot Park de Miami, la sede de los Marlins en la temporada de MLB.

¿Cómo se pueden adquirir los boletos para la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Los aficionados tienen varias opciones disponibles para comprar de forma segura sus boletos para la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026:

Página Oficial de MLB: a través del enlace hay acceso para la adquisición de los tickets, con información de las localidades disponibles y los precios.

MLB Ballpark: una App para dispositivos móviles donde se pueden adquirir los boletos de forma digital.

Plataformas de reventa: Sitios como StubHub están autorizados para vender boletos, aunque con un recargo en los precios.

¿Cuánto cuestan los boletos de la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

En la página oficial del Clásico Mundial se puede revisar las localidades disponibles para cada instancia del torneo y sus precios, pero para la final estos oscilan entre 388 dólares y 1.160 dólares, dependiendo de la ubicación en el estadio. Estos son algunos precios en localidades todavía disponibles:

Nivel A 3er: $434,45.

Legends Nivel A 3er: $534,45.

Laterales: $458,45.

Detrás del Home: $859,45.

Palcos Reservados: 1.159,45.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol