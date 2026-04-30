¿Cómo fue el debut del boricua Elmer Rodríguez con los New York Yankees?

Los ajustes que el cuerpo técnico de New York Yankees decidió hacer en su rotación de abridores le dio al prospecto puertorriqueño Elmer Rodríguez la oportunidad de tener su debut en MLB.

Este miércoles en Arlington, en el último juego de la serie contra Texas Rangers, Rodríguez tuvo su primera experiencia en Grandes Ligas, aunque no resultó como le habría gustado.

El derecho de 22 años de edad cargó con la derrota tras permitir cuatro hits y dos carreras limpias en 4.0 entradas de actuación en las que hizo 80 pitcheos. Su efectividad quedó en 4.50 y su peor enemigo fue el control: ponchó a tres rivales pero otorgó cuatro bases por bolas y golpeó a un bateador.

Rodríguez dio declaraciones tras el encuentra en las que reconoció que podría “haber ejecutado mejor” y aseguró que buscará aprender de sus errores. “Es una buena experiencia estar aquí”, dijo. “Obviamente es mi primera vez, ahora solo intento aprender de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, y seguir adelante y trabajando”.

¿Qué impresión dejó Elmer Rodríguez en su debut?

Elmer Rodríguez se convirtió en el cuarto lanzador nacido en Puerto Rico que abre un juego para los Yankees y se unió a Javier Vázquez, Ed Figueroa y Ricky Bones. También es el noveno boricua en la historia de la franquicia, una lista que incluye a Jonathan Albaladejo, Luis Arroyo, Fernando Cruz, Bobby Muñoz and Juan Padilla.

A pesar de la derrota y sus problemas de control, el manager Aaron Boone se mostró complacido con el desempeño del novato: “Hubo muchas cosas buenas. Vimos cómo funcionaba su repertorio, creo que su combinación y el efecto que le daba eran buenos, solo que podría mejorar un poco en la parte de los lanzamientos para conseguir strikes, pero aun así nos mantuvo en el partido y nos dio una oportunidad”.

¿Qué viene para Elmer Rodríguez con los Yankees?

Boone no ha anunciado la decisión que tomará con el lanzador. Si no lo envían de regreso a Triple A podrían darle una nueva apertura la próxima semana, que podría ser de nuevo ante los Rangers pero en Yankee Stadium. Probablemente el equipo del Bronx aguardará por los reportes de la próxima salida de rehabilitación de Carlos Rodón en las menores para tomar una resolución.

¿Quién es Elmer Rodríguez?

Nacido en la localidad de Trujillo Alto, en Puerto Rico, Rodríguez es un lanzador derecho de 22 años y 254 días de edad, lo que le hará el jugador más joven en lanzar con los Yankees desde Deivi García en 2021. Mide 1,88 metros y pesa 77 kilos.

Es el tercer mejor prospecto de la organización del Bronx y número 72 entre las 100 mejores promesas de MLB, estaba jugando en Triple A y ha pertenecido a Nueva York desde diciembre de 2024, cuando lo recibieron en el cambio que envió a Carlos Narváez a Boston. Al boricua lo tomaron los Red Sox en la cuarta ronda del Draft de 2021.

Rodríguez family in the building to see Elmer's debut! 👏 pic.twitter.com/AikpALUJUn — YES Network (@YESNetwork) April 29, 2026

¿Cuál es el repertorio de Elmer Rodríguez?

El reporte de scouts destaca que “el repertorio de Rodríguez mejoró notablemente en 2024 y se perfeccionó en general el año pasado, lo que le permitió tener cuatro lanzamientos sólidos”.

El mejor lanzamiento del derecho es una recta de cuatro costuras que alcanza las 96 mph e incluso llega hasta 99 mph y no sólo tiene potencia, sino también movimiento hacia el lado del brazo. Su principal arma secundaria es un slider de 82-85 mph, pero también tiene una curva que ronda las 70 mph y un splitter/cambio de velocidad de 80 mph “que provocan más swings fallidos”.

“Es uno de esos lanzadores de la vieja escuela que tiene un repertorio amplio”, dijo el coach del Scranton, Peter Larson, sobre el arsenal de Elmer Rodríguez. A Larson le ha impresionado la serenidad del puertorriqueño en el montículo, calificándolo de “muy avanzado y muy maduro para su edad”.

¿Qué números tiene en ligas menores?

El derecho se había ganado la promoción a Triple A la temporada pasada. En 2026 hizo cuatro aperturas con el Scranton-Wilkes/Barre antes de recibir el llamado a las mayores y mostraba un dominio que le ganó elogios, con balance de 1-2 y efectividad de 1.27, además de 20 ponches por 7 boletos en 21.1 innings lanzados.

Su debut en el Spring Training ante Baltimore, con 3.0 entradas en blanco y un ponche ante Samuel Basallo hizo que llamara la atención de los técnicos. Aunque no hizo el roster del Opening Day, el manager Aaron Boone dijo de él: “Tiene un futuro muy, muy brillante como abridor”.

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