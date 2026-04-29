¿Quién es Elmer Rodríguez, el prospecto top de los Yankees que debuta en MLB?

El cuerpo técnico de los New York Yankees ha estado haciendo algunos ajustes en su exitosa rotación de abridores mientras espera el momento en el que Carlos Rodón esté listo para hacer su debut en esta temporada de MLB.

Ya envió a Luis Gil de regreso a Triple A en un movimiento que no fue sorpresivo, pero sí causó asombro que llamaran a Grandes Ligas a uno de sus mejores prospectos, Elmer Rodríguez. No porque no tenga méritos, sino porque los del Bronx no necesitarán a un quinto abridor hasta la próxima semana.

Muchos esperaban que el boricua hiciera el roster del Opening Day, pero en su momento Aaron Boone consideró que debía seguir trabajando en las menores y esperar la llamada. Dijo que la promoción llegaría tarde o temprano y sucedió antes de que terminara el mes de abril.

El debut de Rodríguez se programó para que fuese este miércoles, con una apertura en el último duelo del enfrentamiento en Arlington ante los Texas Rangers. Y sin presión, porque los Yankees ya ganaron la serie y siguen apoderados del liderato en su división.

The @Yankees are calling up their No. 3 prospect, Elmer Rodríguez, for his MLB debut.



The 22-year-old right-hander, who is No. 72 on the Top 100, has been stellar this season, posting a 1.27 ERA through 4 Triple-A starts: https://t.co/8xjxu90Qka pic.twitter.com/eKQNzvKyEu — MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 28, 2026

¿Quién es Elmer Rodríguez?

Nacido en la localidad de Trujillo Alto, en Puerto Rico, Rodríguez es un lanzador derecho de 22 años y 254 días de edad, lo que le hará el jugador más joven en lanzar con los Yankees desde Deivi García en 2021. Mide 1,88 metros y pesa 77 kilos.

Es el tercer mejor prospecto de la organización del Bronx y número 72 entre las 100 mejores promesas de MLB, estaba jugando en Triple A y ha pertenecido a Nueva York desde diciembre de 2024, cuando lo recibieron en el cambio que envió a Carlos Narváez a Boston. Al boricua lo tomaron los Red Sox en la cuarta ronda del Draft de 2021.

¿Cuál es el repertorio de Elmer Rodríguez?

El reporte de scouts destaca que “el repertorio de Rodríguez mejoró notablemente en 2024 y se perfeccionó en general el año pasado, lo que le permitió tener cuatro lanzamientos sólidos”.

El mejor lanzamiento del derecho es una recta de cuatro costuras que alcanza las 96 mph e incluso llega hasta 99 mph y no sólo tiene potencia, sino también movimiento hacia el lado del brazo. Su principal arma secundaria es un slider de 82-85 mph, pero también tiene una curva que ronda las 70 mph y un splitter/cambio de velocidad de 80 mph “que provocan más swings fallidos”.

“Es uno de esos lanzadores de la vieja escuela que tiene un repertorio muy amplio”, dijo el coach del Scranton, Peter Larson, sobre el arsenal de Elmer Rodríguez. A Larson le ha impresionado la serenidad del puertorriqueño en el montículo, calificándolo de “muy avanzado y muy maduro para su edad”.

¿Qué números tiene en ligas menores?

El derecho se había ganado la promoción a Triple A la temporada pasada. En 2026 hizo cuatro aperturas con el Scranton-Wilkes/Barre antes de recibir el llamado a las mayores y mostraba un dominio que le ganó elogios, con balance de 1-2 y efectividad de 1.27, además de 20 ponches por 7 boletos en 21.1 innings lanzados.

Su debut en el Spring Training ante Baltimore, con 3.0 entradas en blanco y un ponche ante Samuel Basallo hizo que llamara la atención de los técnicos. Aunque no hizo el roster del Opening Day, el manager Aaron Boone dijo de él: “Tiene un futuro muy, muy brillante como abridor”.

¿Cómo le fue en el Clásico Mundial con Puerto Rico?

Elmer Rodríguez fue parte de la selección de Puerto Rico en marzo, en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, y tuvo oportunidad de lanzar ante su gente en el Hiram Bithorn de San Juan. Tuvo sólo una salida de 3.0 innings en los que no permitió carreras, por lo que dejó su efectividad en 0.00. Se llevó el triunfo (1-0) y repartió tres ponches y tres boletos.

Más contenido de los New York Yankees