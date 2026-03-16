¿Cómo funciona el clasificatorio del béisbol de los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028?

Figuras como el dos veces MVP Bryce Harper están en campaña para convencer a la MLB de permitir la participación de jugadores del sistema en los próximos Juegos Olímpicos, que se disputarán en 2028 en Los Angeles, California.

A pesar del alcance internacional que tiene el béisbol, no ha conseguido ser parte del programa olímpico de forma invariable. Su primera aparición fue en la cita de París 1900 como un deporte de exhibición y no fue sino hasta la edición de Barcelona 1992 para ser un evento que repartió medallas como una competencia oficial. En Los Angeles 1984 hubo torneo, pero de exhibición.

Como una disciplina oficial se mantuvo durante los siguientes cuatro Juegos (Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008), pero luego volvió a salir de programa. Regresó en Tokio 2020, con los anfitriones japoneses llevándose el oro, y después de su ausencia en Paris 2024 de nuevo aparecerá en Los Angeles.

Para la competencia de 2028 está establecido que el béisbol reunirá a seis selecciones, y tres de ellas ya tienen su boleto en la mano: Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela. La otra mitad del cuadro de participantes se conocerá entre 2027 y el primer trimestre de 2028.

¿Cómo es el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos?

Estados Unidos tenía asegurada una plaza en el béisbol olímpico por ser sede de los Juegos y Dave Roberts, el manager de Los Angeles Dodgers, no ha ocultado su aspiración de dirigir a los anfitriones. Con un cuadro tan pequeño, de apenas seis selecciones, hay poco margen para conseguir la clasificación y se decidió hacerlo por regiones con torneos específicos.

¿Qué torneos son clasificatorios para cada zona?

Para América se decidió que el torneo clasificatorio fuera el Clásico Mundial. Los boletos los tomaron la escuadra de República Dominicana -que pasó invicta hasta las semifinales- y la de Venezuela, que aseguró su presencia en Los Angeles 2028 con su triunfo sobre Japón en los cuartos de final. Los venezolanos llegaron más lejos que Puerto Rico y Canadá, los otros aspirantes.

Para el resto de los continentes, los eventos clasificatorios serán los siguientes:

Torneo Premier12 2027: se disputará en noviembre de 2027 y reparte dos plazas a los Juegos Olímpicos. Clasificarán el equipo de Asia que termine mejor posicionado, y también la escuadra de Europa u Oceanía mejor ubicada en la tabla de clasificación final.

Clasificatorio Final: Habrá una última oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles y será en un torneo que se llevará a cabo a más tardar en el mes de marzo de 2028 y dará un solo boleto. Participarán “los dos mejores equipos aún no clasificados del último Campeonato de Asia, los dos mejores equipos aún no clasificados del último Campeonato de Europa, el equipo mejor rankeado aún no clasificado del último Campeonato de África y el mejor equipo aún no clasificado del último Campeonato de Oceanía”, de acuerdo con la explicación de la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol.

¿Por qué regreso el béisbol a los Juegos Olímpicos?

El béisbol estuvo en 12 ediciones de los Juegos Olímpicos como deporte de exhibición, pero aunque consiguió ser un evento oficial, después de 2008 ha estado de forma intermitente debido a una decisión del COI que excluyó al béisbol (y el polo) del programa olímpico.

En Londres 2012, Río 2016 y París 2024 no hubo béisbol y para la cita de Tokio 2020 (que se disputó en 2021 por la pandemia de COVID-19) se decidió reinstalarlo debido a la popularidad de este deporte en Japón. Una sesión del COI en India en 2023, confirmó que el béisbol y el softbol regresarán al programa deportivo para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 tras una votación.

¿Qué selecciones han ganado las medallas de oro en la historia del béisbol olímpico?

Barcelona 1992: Cuba

Atlanta 1996: Cuba

Sídney 2000: Estados Unidos

Atenas 2004: Cuba

Beijing 2008: Corea del Sur

Tokio 2020: Japón

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