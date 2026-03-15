¿Por qué Venezuela y República Dominicana clasificaron a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028?

El triunfo de Venezuela 8-5 sobre Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 significó mucho más que sólo la compra del boleto a las semifinales de la justa, en donde enfrentará a Italia. Estar entre los cuatro mejores del evento organizado por la MLB le dio a los dirigidos por Omar López un cupo en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

Cabe recordar que el Clásico Mundial de Béisbol sirvió como un torneo clasificatorio olímpico para los equipos del continente americano. Los dos equipos de América con mejor clasificación general (excluyendo a la selección de Estados Unidos., que recibe una plaza automática por ser la nación anfitriona) obtuvieron un lugar en el torneo de seis equipos de Los Angeles 2028, que se celebrará en el Dodger Stadium.

Antes, República Dominicana había asegurado su presencia en los Juegos Olímpicos de 2028 al vencer a Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial.

“Mi país ahora mismo está celebrando, está extremadamente feliz, está en las calles”, dijo el manager Omar López a MLB.com. “Eso me hace más feliz que a nadie en este mundo porque es lo único que puedo hacer, es hacer a mi país feliz y que celebre. En 20 años, diré que hice a mi país feliz al menos por uno o dos días, y eso es todo lo que necesito”.

¡VENEZUELA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS!



Venezuela consiguió su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 por ser el segundo mejor equipo americano en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/15VsuvxXIf — Sports Venezuela (@SportsVZLA2) March 15, 2026

Al vencer a Japón, Venezuela se aseguró de terminar en una posición superior a la de Canadá y Puerto Rico - los otros dos equipos de América que llegaron a los cuartos de final - en la tabla de posiciones del Clásico Mundial. Canadá poseía el criterio de desempate por enfrentamiento directo sobre Puerto Rico por la plaza olímpica, pero necesitaba que Japón llegara a las semifinales para poder clasificarse por delante de Venezuela.

“En Venezuela la gente siempre tiene fe en nosotros”, agregó Ronald Acuña Jr. “En las altas y bajas siempre están ahí con esa fe alterada, y yo creo que darle esa felicidad a nuestro país es algo grande en nuestra carrera”.

Esta es la primera vez en la historia que Venezuela logra clasificarse para un torneo olímpico de béisbol. República Dominicana, por su parte, hará su tercera aparición olímpica, tras haber terminado en sexto lugar en los Juegos de Barcelona 1992 y haber ganado la medalla de bronce en Tokio 2020.

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