¿Cómo luciría la rotación de Los Angeles Dodgers con Sandy Alcántara?

Los Angeles Dodgers aparecen en el tope de aspirantes a quedarse con los servicios de Sandy Alcántara a finales de julio, siempre que los Miami Marlins se decidan a colocar en el mercado al as dominicano.

Aunado a su historial agresivo a la hora de buscar alguna pieza de jerarquía, los bicampeones defensores de MLB ostentan calidad necesaria en sus granjas para enviar una atractiva oferta al sur de Florida.

Incluso, el analista Patrick McAvoy proyectó un intercambio que haría que la eventual transacción se lleve a cabo, ya que los azules mandarían al IoanDepot Park al prospecto de los jardines Josue De Paula, acompañado del infielder Mike Sirota y el también patrullero Alex Freeland, para recibir al Cy Young de la Nacional de 2022.

De concretarse la operación entre Dodgers y Marlins, el impacto sería inmediato en la estructura del cuerpo de lanzadores californiano. Es que la posible llegada de Alcántara aportaría jerarquía y talento, además de permitiría reconfigurar la rotación del manager Dave Roberts con miras al tramo de mayor exigencia del curso (la segunda mitad).

En efecto, el staff de los azules tomaría una forma más temible con el nacido en Azua, quien ocuparía la teórica parte "media" o "baja" de dicho cuerpo si los astros japoneses Yoshinobu Yamamoto y Shohei Ohtani continúan sin problemas físicos, y dependiendo de qué tan consistente luzca Tyler Glasnow con su notable repertorio, junto al hipotético regreso a la actividad del zurdo y doble Cy Young, Blake Snell, lesionado del hombro desde hace meses. Por contraparte, el también nipón Roki Sasaki, de decepcionante comienzo de curso, y Emmet Sheehan, serían los damnificados y pasarían al relevo.

Sin duda, la profundidad y categoría sería una de las señales del departamento de abridores de Roberts, recordando que Alcántara es reconocido por su capacidad a la hora de transitar muchas entradas en una presentación, lo que aliviaría el desgaste del bullpen. Pues en una liga en la que administrar el pitcheo es clave pensando en la postemporada, sumar un brazo de ese calibre en julio bien puede marcar la diferencia entre llegar fuerte o cansado a octubre.

Al margen de su fuerte comienzo de temporada (marca de 9-3 y líderes del Oeste de la Nacional), los Dodgers son conscientes que tener la oportunidad de adquirir a Sandy Alcántara significaría un seguro de vida para la rotación y un roster capacitado para convertirse en el primero desde los New York Yankees, entre 1998 y 2000, en conseguir tres anillos de Serie Mundial al hilo.

Así sería la rotación de los Dodgers con Sandy Alcántara:

Abridor Brazo Yoshinobu Yamamoto Derecho Shohei Ohtani Derecho Sandy Alcántara Derecho Tyler Glasnow Derecho Blake Snell Zurdo

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