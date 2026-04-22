Skip to main content
Sports Illustrated

¿Cómo quedará el lineup de los Yankees cuando regrese Anthony Volpe?

El campocorto que ganó un Guante de Oro en su año de novato está cada vez más cerca de ser reinstalado en la alineación de Aaron Boone
Mariana Moreno|
Los Yankees tendrán pronto de regreso a Anthony Volpe
Los Yankees tendrán pronto de regreso a Anthony Volpe | Alexander Lewis / MyCentralJersey / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Los New York Yankees están cada vez más cerca de ver de regreso al lineup a su campocorto titular y ganador del Guante de Oro, Anthony Volpe, que continúa sin problemas su trabajo de rehabilitación y cuenta los días para concretar su debut en esta temporada de MLB.

A Volpe, de 24 años de edad, lo transfirieron oficialmente el martes al Scranton/Wilkes-Barre, el equipo de categoría Triple A de la organización del Bronx para seguir con su asignación de rehabilitación que comenzó en el Somerset Patriots (Doble A) hace una semana.

El infielder disputó cuatro juegos con Somerset y cumplió con todo lo que se le pidió. Bateó para promedio de .364 con cuatro hits, dos carreras, una base por bolas y dos bases robadas. También registró un porcentaje de fildeo perfecto en el campocorto.

No perdió tiempo en su llegada al Scranton y en su primer juego en Triple A conectó dos hits (incluyendo un jonrón) y cruzó el plato en un par de ocasiones. “Solo estoy enfocado en regresar y ayudar al equipo de cualquier manera que pueda”, dijo Volpe, que cuenta los días para estar de vuelta en la alineación del manager Aaron Boone en las Grandes Ligas.

¿Qué lesión sufrió Anthony Volpe?

Anthony Volpe está recuperándose de una cirugía artroscópica que tuvo el 14 de octubre de 2025, tras jugar la mayor parte de la temporada pasada con un desgarro "significativo" en el labrum izquierdo que sufrió en mayo.

El campocorto tuvo una campaña con números irregulares, con topes personales en dobles (32) y carreras impulsadas (72), 19 vuelacercas y promedios de .212/.272/.391 con OPS de .663. Defensivamente fue una pesadilla y tuvo la mayor cantidad de errores entre los torpederos de la Liga Americana con 19. El manager Aaron Boone insistió en aclarar que su desempeño no estaba relacionado con la lesión.

¿Cuál es la fecha de regreso de Anthony Volpe a los Yankees?

Siempre se ha hablado del mes de mayo como su fecha de regreso programada, sin especificar el momento del mes en el que se le espera ver reinstalado en Grandes Ligas.

De acuerdo con un reporte del portal MLB.com, Volpe necesita “acumular 55 apariciones al plato en Triple-A y jugar consistentemente como campocorto antes de que los Yankees consideren activarlo”.

Así se verá el lineup de los Yankees cuando regrese Anthony Volpe

La activación de Anthony Volpe tendrá consecuencias directas para el panameño José Caballero, que ha sido el titular del campocorto desde el Opening Day y que tendrá que irse a la banca y luchar por permanecer en el roster.

Se espera que Boone lo asigne a la tanda baja en el orden al bate para quitarle presión en su regreso.

Jugador

Posición

Trent Grisham

Jardinero central

Aaron Judge

Jardinero derecho

Cody Bellinger

Jardinero izquierdo

Ben Rice

Primera base

Giancarlo Stanton

Bateador designado

Jazz Chisholm Jr.

Segunda base

Austin Wells

Receptor

Anthony Volpe

Campocorto

Ryan McMahon

Tercera base

Más contenido de los New York Yankees

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.