¿Cómo quedará el lineup de los Yankees cuando regrese Anthony Volpe?

Los New York Yankees están cada vez más cerca de ver de regreso al lineup a su campocorto titular y ganador del Guante de Oro, Anthony Volpe, que continúa sin problemas su trabajo de rehabilitación y cuenta los días para concretar su debut en esta temporada de MLB.

A Volpe, de 24 años de edad, lo transfirieron oficialmente el martes al Scranton/Wilkes-Barre, el equipo de categoría Triple A de la organización del Bronx para seguir con su asignación de rehabilitación que comenzó en el Somerset Patriots (Doble A) hace una semana.

El infielder disputó cuatro juegos con Somerset y cumplió con todo lo que se le pidió. Bateó para promedio de .364 con cuatro hits, dos carreras, una base por bolas y dos bases robadas. También registró un porcentaje de fildeo perfecto en el campocorto.

Today, the Yankees transferred the rehab assignment of INF Anthony Volpe from Double-A Somerset to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) April 21, 2026

No perdió tiempo en su llegada al Scranton y en su primer juego en Triple A conectó dos hits (incluyendo un jonrón) y cruzó el plato en un par de ocasiones. “Solo estoy enfocado en regresar y ayudar al equipo de cualquier manera que pueda”, dijo Volpe, que cuenta los días para estar de vuelta en la alineación del manager Aaron Boone en las Grandes Ligas.

¿Qué lesión sufrió Anthony Volpe?

Anthony Volpe está recuperándose de una cirugía artroscópica que tuvo el 14 de octubre de 2025, tras jugar la mayor parte de la temporada pasada con un desgarro "significativo" en el labrum izquierdo que sufrió en mayo.

El campocorto tuvo una campaña con números irregulares, con topes personales en dobles (32) y carreras impulsadas (72), 19 vuelacercas y promedios de .212/.272/.391 con OPS de .663. Defensivamente fue una pesadilla y tuvo la mayor cantidad de errores entre los torpederos de la Liga Americana con 19. El manager Aaron Boone insistió en aclarar que su desempeño no estaba relacionado con la lesión.

¿Cuál es la fecha de regreso de Anthony Volpe a los Yankees?

Siempre se ha hablado del mes de mayo como su fecha de regreso programada, sin especificar el momento del mes en el que se le espera ver reinstalado en Grandes Ligas.

De acuerdo con un reporte del portal MLB.com, Volpe necesita “acumular 55 apariciones al plato en Triple-A y jugar consistentemente como campocorto antes de que los Yankees consideren activarlo”.

Así se verá el lineup de los Yankees cuando regrese Anthony Volpe

La activación de Anthony Volpe tendrá consecuencias directas para el panameño José Caballero, que ha sido el titular del campocorto desde el Opening Day y que tendrá que irse a la banca y luchar por permanecer en el roster.

Se espera que Boone lo asigne a la tanda baja en el orden al bate para quitarle presión en su regreso.

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Austin Wells Receptor Anthony Volpe Campocorto Ryan McMahon Tercera base

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