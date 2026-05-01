¿Cómo quedaría el lineup de los New York Yankees si adquieren en un cambio a Isaac Paredes?

Los New York Yankees comienzan el mes de mayo apoderados del liderato de su división, con ocho triunfos en sus últimos 10 juegos y un diferencial de carreras de +47. Son el único conjunto de la Liga Americana con 20 victorias y están perfilados a llegar a los playoffs de MLB y tienen argumentos para competir por el regreso a la Serie Mundial.

Aunque tuvieron un momento difícil hace un par de semanas, ahora mismo la ofensiva de los Yankees aparece como líder en jonrones colectivos con 48, los bateadores del Bronx son novenos en carreras anotadas con 153 y décimos en remolcadas con 145, además de quintos en OPS con .748. Pero ocupan el puesto 25 en average (.229) y tienen .324 de OBP y .424 de slugging.

Su ofensiva es temible, sí, pero saben que hay un margen de mejora y que solucionar eso es lo que puede hacer la diferencia en su aspiración de conquistar al fin el título 28 para la franquicia.

Este año en Grandes Ligas los rumores de cambio están surgiendo temprano, y como siempre, los neoyorquinos están involucrados. Se habla de la pertinencia de ir por el mexicano de los Houston Astros Isaac Paredes.

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“Si bien los Yankees pueden disfrutar de la defensa de (Ryan) McMahon, pueden usar el bate para impulsar su carrera hacia la Serie Mundial. Paredes seguramente no será titular todos los días en la tercera base, y eso definitivamente afectará su potencial en el béisbol de fantasía. Sin embargo, si Paredes se uniera a los Yankees y luego demostrara su habilidad de bateo, podría convertirse en una tercera base de élite en el béisbol de fantasía. En este acuerdo, definitivamente es una opción económica”, expuso el analista de Sports Illustrated Thomas Carelli.

¿Qué rol tendría Isaac Paredes en los Yankees?

El mexicano puede jugar en varias posiciones del cuadro interior, pero con la primera base ocupada por Ben Rice y Paul Goldschmidt y Jazz Chisholm apoderado de la intermedia con varias opciones para reemplazarlo si es necesario, lo lógico es que Paredes se encargue de la tercera base en lugar de Ryan McMahon.

Algunos analistas proponen, incluso, que sea traído para alternarse en la antesala y no para arrebatarle la titularidad por completo a McMahon, debido a la superioridad defensiva de éste. Lo que sí es seguro es que cuando esté en juego aparecería como tercero en el orden al bate del manager Aaron Boone, la posición en el lineup que ha ocupado con los Astros debido a su capacidad para hacer contacto y su poder. En ese turno podría potenciar la producción ofensiva de Nueva York.

¿Qué números tiene Isaac Paredes con Houston?

Paredes ha conectado ocho hits en sus últimos cinco partidos, con un cuadrangular y 5 carreras impulsadas. En esta campaña atraviesa un buen momento con el madero y tiene línea de .253/.339/.384, OPS de .723, 3 vuelacercas, 4 dobles y 15 fletadas.

¿Cómo quedaría el lineup de los Yankees con Isaac Paredes?

Ni el regreso de Giancarlo Stanton -que está en lista de lesionados de 10 días- ni la inminente reinstalación de Anthony Volpe para hacer su debut en la temporada afectarían la llegada de Isaac Paredes o pondría en duda su lugar en el lineup, a pesar de que José Caballero también tiene polivalencia defensiva y ha hecho un gran trabajo en el infield. Si el mexicano llegara ahora al Bronx, así se vería la alineación de Boone:

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Isaac Paredes Tercera base Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton/Jasson Domínguez Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Austin Wells Receptor José Caballero Campocorto

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