¿Cómo va la recuperación de Triston Casas y cuándo volverá a los Boston Red Sox?

Los Boston Red Sox están buscando alternativas para mejorar su situación en el inicio de campaña 2026, después de perder ocho de sus primeros 12 compromisos de la temporada. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, necesitan tener opciones para mejorar en ofensiva.

Triston Casas no comenzó la temporada en el roster activo de los Red Sox y es un bate que extrañan los aficionados que asisten al Fenway Park. El infielder está trabajando para regresar tras un desgarro del tendón rotuliano izquierdo, que hizo que se perdiera casi toda la temporada pasada.

Sin embargo, parece haber un contratiempo en su proceso de recuperación. El jugador de 26 años de edad sufrió un retroceso debido a una distensión muscular en las costillas, lo que le obligó a no hacer actividades físicas en la última semana.

"Casas intentó hacer swing. No salió bien", dijo Cora, según informó Chris Cotillo de MassLive esta semana. "Se someterá a pruebas de imagen esta semana. No sé cuándo. Ahí es donde estamos".

El inicialista estaba llamado a ocupar esa posición de manera regular para los Red Sox, pero las lesiones han limitado su participación y obligó a Boston a buscar un jugador de la primera base en el invierno, consiguiendo un cambio con los St. Louis Cardinals para obtener al venezolano Willson Contreras.

Casas ha tenido problemas para mantenerse en el roster activo del equipo en los últimos años. Su mejor temporada fue en 2023, cuando conectó 24 jonrones e impulsó 65 carreras en 132 juegos esa temporada. No obstante, solo ha aparecido en 92 juegos desde el inicio de la campaña 2024.

A pesar de que Contreras parece estar establecido como el primera base titular de los Red Sox en esta temporada, tener a Casas de vuelta sería una gran noticia para Boston, ya que lo podrían utilizar como bateador designado.

Durante el Spring Training, Casas no tuvo acción en ningún juego, aunque trabajó arduamente en su recuperación. De hecho, comenzó a practicar deslizamientos en las bases, un paso importante tras una cirugía de rodilla.

Casas puede aportar el poder que tanto necesita la alineación de los Red Sox, que ha estado apagada en este inicio de campaña, salvo Wilyer Abreu, que hasta ahora ha sido el bateador más consistente del conjunto dirigido por Alex Cora.

Sin embargo, los Red Sox no quieren apurar al bateador zurdo y esperarán a que pueda recuperarse totalmente para volver a la acción.

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