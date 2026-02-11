¿Cómo será la rotación de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En Estados Unidos tienen una herida abierta tras haber perdido la final de la edición pasada en el Clásico Mundial de Béisbol. Trabajaron duro ensamblando el equipo para 2026, con el propósito de levantar el trofeo de campeones.

Cuidaron cada detalle y si bien los anuncios sobre el lineup ofensivo han acaparado protagonismo en las noticias por la confirmación de varias súper estrellas de MLB, el cuerpo de lanzadores no se queda atrás.

El manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, puede darse el lujo de tener en su rotación de abridores a los dos mejores serpentineros de la actualidad, los ganadores del Cy Young en la temporada de 2025: el zurdo Tarik Skubal y el derecho Paul Skenes, ases de la rotación de Detroit Tigers y Pittsburgh Pirates, respectivamente.

Junto a ellos estará el veterano Logan Webb, que viene de una gran campaña, y el derecho de Minnesota Twins Joe Ryan, un jugador All Star.

Big moments, sharing the field with greats and representing your country. 🇺🇸



Aaron Judge, Paul Skenes and Tarik Skubal sit down with Lauren Shehadi to talk about what they're looking forward to in the 2026 World Baseball Classic. pic.twitter.com/oavWlnpPUv — MLB Network (@MLBNetwork) February 6, 2026

¿Quiénes pueden entrar en la segunda ronda como reservas de Estados Unidos?

Tim Hill

Jeff Hoffman

Tyler Rogers

Matt Strahm

Will Vest

¿Qué lanzadores estadounidenses no pudieron ir al Clásico?

Garrett Crochet tenía programado ser parte del cuerpo de lanzadores de Estados Unidos en la edición 2026 del Clásico Mundial, pero fue padre recientemente y eligió pasar más tiempo con su familia y concentrarse en el Spring Training con Boston Red Sox. También declinó la invitación el serpentinero Hunter Brown, mientras que Jack Leiter, otro que no está en el roster, dejó entrever que el seguro médico se opuso a su participación.

La rotación de Estados Unidos para el Clásico Mundial 2026

Lanzador Brazo Números MLB 2025 Tarik Skubal Zurdo 13-6 en 31 aperturas, 2.21 de efectividad, 241 ponches en 195.1 innings Paul Skenes Derecho 10-10 en 32 aperturas, 1.97 de efectividad, 216 ponches en 187.2 innings Logan Webb Derecho 15-11 en 34 aperturas, 3.22 de efectividad, 224 ponches en 207.0 innings Joe Ryan Derecho 13-10 en 31 juegos, 3.42 de efectividad, 194 ponches en 171.0 innings

¿Cómo son las reglas del conteo de pitcheos por ronda en el Clásico?

Con el espíritu de proteger a los lanzadores (especialmente los abridores), en el Clásico Mundial se establecieron reglas con respecto al límite de pitcheos. La cantidad varía de acuerdo a cada ronda de la competencia:

Primera Ronda: Máximo 65 lanzamientos.

Cuartos de Final: Máximo 80 lanzamientos.

Semifinales y Final (Ronda de Campeonato): Máximo 95 lanzamientos.

Juegos de exhibición: De 49 a 50 lanzamientos (según reglamento 2026).

A esto hay que sumar otras normativas que se deben cumplir, como las reglas de descanso:

Con 50+ lanzamientos: Obligatoriamente 4 días de descanso.

30-49 lanzamientos: Un día de descanso obligatorio.

Lanzar en días consecutivos: Obliga a un día de descanso, sin importar la cantidad de lanzamientos.

No se puede lanzar en dos juegos el mismo día.

Un lanzador debe enfrentar al menos a tres bateadores (o terminar la entrada).

También hay que considerar las limitaciones que impone cada organización de MLB para sus jugadores.

