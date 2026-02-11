¿Cómo será la rotación de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El manager de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, Hirokazu Ibata, cuenta con una rotación de abridores repleta de talento, en la que se destaca el MVP de la Serie Mundial de 2025, Yoshinobu Yamamoto, y con la que pretende revalidar su título del torneo pasado.

Sin embargo, el derecho de Los Angeles Dodgers es el único miembro del cuerpo de abridores de los campeones de la edición 2023 del Clásico que se mantiene en el equipo de Japón para el evento de marzo.

Yamamoto estará respaldado en esta oportunidad por lanzadores con experiencia en MLB como Yusei Kikuchi y Tomoyuki Sugano, y también se suma a este departamento Hiroto Takahashi, una joven estrella de los Chunichi Dragons en la NPB.

Yoshinobu Yamamoto has won the:



2019 Premier12

2021 Tokyo Olympics

2022 Japan Series

2023 World Baseball Classic

2024 World Series

2025 World Series



At 27 years old, he is already one of the winningest players in world baseball history. 🇯🇵 pic.twitter.com/grPv5EJ7gw — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) November 2, 2025

¿Quiénes pueden entrar en la segunda ronda como reservas de Japón?

Shoma Fujihira

Tatsuya Imai

Yumeto Kanemaru

Shinnosuke Ogasawara

Kazuki Sugiyama

Chihiro Sumida

¿Qué lanzadores japoneses no pudieron ir al Clásico?

Shota Imanaga, parte del equipo campeón de la edición de 2023 y conocido en MLB, no forma parte del roster para este torneo. Tampoco podrá lanzar el veterano Yu Darvish - que se sometió a una cirugía, se perderá toda la campaña de 2025 y está considerando el retiro - y Roki Sasaki, el joven lanzador de los Dodgers, eligió no participar y concentrarse en la campaña de 2026 en Grandes Ligas. Tatsuya Imai, el nuevo lanzador de los Houston Astros, podría sumarse en la segunda ronda. Shohei Ohtani decidió no lanzar en el Clásico Mundial y mantenerse en acción sólo como bateador designado.

La rotación de Japón para el Clásico Mundial 2026

Lanzador Brazo Números MLB 2025 Yoshinobu Yamamoto Derecho 12-8 en 30 aperturas, 2.49 de efectividad, 201 ponches en 173.2 innings Yusei Kikuchi Zurdo 7-11 en 33 aperturas, 3.99 de efectividad, 174 ponches en 178.1 innings Tomoyuki Sugano Derecho 10-10 en 30 aperturas, 4.64 de efectividad, 106 ponches en 157.1 innings Hiroya Miyagi Zurdo Lanzó en Japón: 7-3 en 23 juegos, 2.39 de efectividad 165 ponches en 150.1 innings

¿Cómo son las reglas del conteo de pitcheos por ronda en el Clásico?

Con el espíritu de proteger a los lanzadores (especialmente los abridores), en el Clásico Mundial se establecieron reglas con respecto al límite de pitcheos. La cantidad varía de acuerdo a cada ronda de la competencia:

Primera Ronda: Máximo 65 lanzamientos.

Cuartos de Final: Máximo 80 lanzamientos.

Semifinales y Final (Ronda de Campeonato): Máximo 95 lanzamientos.

Juegos de exhibición: De 49 a 50 lanzamientos (según reglamento 2026).

A esto hay que sumar otras normativas que se deben cumplir, como las reglas de Descanso:

Con 50+ lanzamientos: Obligatoriamente 4 días de descanso.

30-49 lanzamientos: Un día de descanso obligatorio.

Lanzar en días consecutivos: Obliga a un día de descanso, sin importar la cantidad de lanzamientos.

No se puede lanzar en dos juegos el mismo día.

Un lanzador debe enfrentar al menos a tres bateadores (o terminar la entrada).

También se deben considerar las limitaciones que impone cada organización de MLB para sus jugadores.

