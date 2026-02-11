¿Cómo será la rotación de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Después de darle a México su mejor actuación en un Clásico Mundial de Béisbol en 2023, Benjamín Gil regresa como manager en esta edición del torneo y tendrá que desplegar una estrategia distinta con su cuerpo de abridores, que tiene varios cambios.

“No va a ser rotación de cinco ni de seis, lo más fácil va a ser una rotación de tres y pues los que te puedes imaginar son los que van a ser. Dentro de pronto vamos a soltar la noticia de quiénes son los que van a salir para la rotación”, dijo Gil.

El estratega, que acaba de ser campeón en la Serie del Caribe, tiene varias alternativas para diseñar su plan con el pitcheo de México en esta edición.

Cuenta con el veterano Taijuan Walker, que lanza con Philadelphia Phillies, además de Brennan Bernardino de Boston Red Sox, Javier Assad de Chicago Cubs y Taj Bradley de Minnesota Twins. José Urquidy y David Reyes son otros candidatos a sumarse a la rotación.

¿Quiénes pueden entrar en la segunda ronda como reservas de México?

Valente Bellozo

Omar Cruz

Néstor Germán

Víctor Lizárraga

Irvin Machuca

Alan Rangel

¿Qué lanzadores mexicanos no pudieron ir al Clásico?

Patrick Sandoval, que fue importante para México en la anterior edición del Clásico Mundial, no fue elegible para este torneo porque está apenas terminando su proceso de recuperación de una cirugía Tommy John. El zurdo Julio Urías tampoco fue convocado porque debe enfrentar consecuencias legales en Estados Unidos.

Así quedaría la rotación de México para el Clásico Mundial 2026

Lanzador Brazo Números MLB 2025 José Urquidy Derecho 0-0 en 2 juegos, 7.71 de efectividad, 3 ponches en 2.1 innings Javier Assad Derecho 4-1 en 6 juegos, 3.65 de efectividad, 23 ponches en 37.0 innings Taj Bradley Derecho 6-8 en 27 juegos, 5.05 de efectividad, 127 ponches en 142.2 innings Taijuan Walker Derrecho 5-6 en 34 juegos, 4.08 de efectividad, 86 ponches en 123.2 innings

¿Cómo son las reglas del conteo de pitcheos por ronda en el Clásico?

Con el espíritu de proteger a los lanzadores (especialmente los abridores), en el Clásico Mundial se establecieron reglas con respecto al límite de pitcheos. La cantidad varía de acuerdo a cada ronda de la competencia:

Primera Ronda: Máximo 65 lanzamientos.

Cuartos de Final: Máximo 80 lanzamientos.

Semifinales y Final (Ronda de Campeonato): Máximo 95 lanzamientos.

Juegos de exhibición: De 49 a 50 lanzamientos (según reglamento 2026).

A esto hay que sumar otras normativas que se deben cumplir, como las reglas de descanso:

Con 50+ lanzamientos: Obligatoriamente cuatro días de descanso.

30-49 lanzamientos: Un día de descanso obligatorio.

Lanzar en días consecutivos: Obliga a un día de descanso, sin importar la cantidad de lanzamientos.

No se puede lanzar en dos juegos el mismo día.

Un lanzador debe enfrentar al menos a tres bateadores (o terminar la entrada).

También se deben contemplar las limitaciones que impone cada organización de MLB para sus jugadores.

