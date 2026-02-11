¿Cómo será la rotación de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Puerto Rico ha sido protagonista en las noticias sobre el Clásico Mundial de Béisbol. La ausencia de varias de sus principales figuras es una constante en varios departamentos de la escuadra que volverá a estar dirigida por Yadier Molina.

En la gerencia de la selección boricua tienen el desafío de impedir que los problemas con el roster impacten el ánimo de sus jugadores. Luego de la amenaza de retirarse del torneo se supo que recibieron permiso para contar con algunos jugadores que pueden ser importantes, y otros como José Berríos podrán sumarse a Puerto Rico en la segunda ronda de la competencia.

En cualquier caso, Molina tendrá que apoyarse en la experiencia de Seth Lugo, el abridor de Kansas City Royals, para guiar a un grupo de lanzadores jóvenes entre los que se encuentra el prospecto de New York Yankees Elmer Rodríguez.

Seth Lugo has announced that he will pitch for Team Puerto Rico in the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/YVWF2WnJOU — Kansas City Royals (@Royals) April 24, 2025

¿Quiénes pueden entrar en la segunda ronda como reservas de Puerto Rico?

Jonathan Bermúdez, LZ

José Berríos, LD

Alexis Díaz, LD

¿Qué lanzadores puertorriqueños no pudieron ir al Clásico?

Las limitaciones a José Berríos, que está disponible a partir de la segunda ronda, terminaron por afectar el plan del manager Yadier Molina con la rotación de abridores para esta edición del Clásico Mundial. El veterano lanzador derecho Emilio Pagán tampoco estuvo disponible para unirse al equipo boricua.

La rotación de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026

Lanzador Brazo Números MLB 2025 Seth Lugo Derecho 8-7 en 26 aperturas, 4.15 de efectividad, 125 ponches en 145.1 innings Eduardo Rivera Zurdo No lanzó en MLB. En las menores (A+ y AA) 4-6 en 20 juegos, 2.48 de efectividad, 108 ponches en 87.0 innings Elmer Rodríguez Derecho No lanzó en MLB. En las menores (A+, Doble A y Triple A) 11-8 en 27 juegos, 2.58 de efectividad, 176 ponches en 150.0 innings Raymond Burgos Zurdo 0-0 en un juego, 9.00 de efectividad, un ponche en 1.0 inning

¿Cómo son las reglas del conteo de pitcheos por ronda en el Clásico?

Con el espíritu de proteger a los lanzadores (especialmente los abridores), en el Clásico Mundial se establecieron reglas con respecto al límite de pitcheos. La cantidad varía de acuerdo a cada ronda de la competencia:

Primera Ronda: Máximo 65 lanzamientos.

Cuartos de Final: Máximo 80 lanzamientos.

Semifinales y Final (Ronda de Campeonato): Máximo 95 lanzamientos.

Juegos de exhibición: De 49 a 50 lanzamientos (según reglamento 2026).

A esto hay que sumar otras normativas que se deben cumplir, como las reglas de descanso:

Con 50+ lanzamientos: Obligatoriamente 4 días de descanso.

30-49 lanzamientos: Un día de descanso obligatorio.

Lanzar en días consecutivos: Obliga a 1 día de descanso, sin importar la cantidad de lanzamientos.

No se puede lanzar en dos juegos el mismo día.

Un lanzador debe enfrentar al menos a tres bateadores (o terminar la entrada).

También hay que considerar las limitaciones que impone cada organización de MLB para sus jugadores.

