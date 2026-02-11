¿Cómo será la rotación de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Como en cada edición, República Dominicana llega en 2026 al Clásico Mundial como una de las selecciones aspirantes a disputar las instancias finales del torneo.

Aunque todas las miradas están puestas en su poderosa alineación ofensiva, el equipo dirigido por la leyenda de MLB Albert Pujols también cuenta con un sólido grupo de lanzadores.

A su cargo estará una rotación de abridores que están establecidos en Grandes Ligas, un grupo liderado por un ganador del Cy Young, el derecho Sandy Alcántara. El serpentinero de Miami Marlins busca reivindicación tras una temporada difícil en su regreso al montículo tras una cirugía Tommy John y estará en su segunda participación en el Clásico Mundial.

El veterano Luis Severino también forma parte del cuerpo de abridores de la escuadra de República Dominicana, junto al joven Bryan Bello y el zurdo Cristopher Sánchez. En la segunda ronda se les puede unir un brazo experimentado como Luis Castillo.

El derecho Sandy Alcántara, de #Marlins, pasó todos procesos para entrar al equipo de República Dominicana del Clásico Mundial. El ganador del Cy Young NL en 2022, estuvo en WBC 2023. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 28, 2026

¿Quiénes pueden entrar en la segunda ronda como reservas de República Dominicana?

Una de las normativas de la competencia del Clásico Mundial permite que cada selección disponga de lo que se denomina oficialmente como el Grupo de Lanzadores Designados. Se le conoce mejor como los lanzadores de reserva. La selección de República Dominicana inscribió al máximo de seis pitchers para estar en la lista de reserva de esta edición del torneo y uno de ellos es el veterano lanzador de Seattle Mariners Luis Castillo.

Luis Castillo

Yerry De Los Santos

Yaramil Hiraldo

Juan Mejía

Joel Peguero

Yohan Ramírez

¿Qué lanzadores dominicanos no pudieron ir al Clásico?

El nuevo lanzador de New York Mets, Freddy Peralta, estuvo dudando sobre si unirse o no al equipo dominicano para el Clásico Mundial, pero finalmente decidió concentrarse en su preparación para la temporada de MLB en el Spring Training. Tampoco estará el zurdo Framber Valdez, que recientemente firmó un contrato multianual con Detroit Tigers, ni el derecho de New York Yankees Luis Gil.

La rotación de República Dominicana para el Clásico Mundial 2026

Lanzador Brazos Números MLB 2025 Sandy Alcántara Derecho 11-12 en 31 aperturas, 5.36 de efectividad, 142 ponches en 174.2 innings Luis Severino Derecho 8-11 en 29 aperturas, 4.54 de efectividad, 124 ponches en 162.2 innings Brayan Bello Derecho 11-9 en 29 juegos, 3.35 de efectividad, 124 ponches en 166.2 innings Cristopher Sánchez Zurdo 13-5 en 32 aperturas, 2.50 de efectividad, 212 ponches en 202.0 innings

¿Cómo son las reglas del conteo de pitcheos por ronda en el Clásico?

Con el espíritu de proteger a los lanzadores (especialmente los abridores), en el Clásico Mundial se establecieron reglas con respecto al límite de pitcheos. La cantidad varía de acuerdo a cada ronda de la competencia:

Primera Ronda: Máximo 65 lanzamientos.

Cuartos de Final: Máximo 80 lanzamientos.

Semifinales y Final (Ronda de Campeonato): Máximo 95 lanzamientos.

Juegos de exhibición: De 49 a 50 lanzamientos (según reglamento 2026).

A esto hay que sumar otras normativas que se deben cumplir, como las reglas de descanso:

Con 50+ lanzamientos: obligatoriamente 4 días de descanso.

30-49 lanzamientos: un día de descanso obligatorio.

Lanzar en días consecutivos: obliga a un día de descanso, sin importar la cantidad de lanzamientos.

No se puede lanzar en dos juegos el mismo día.

Un lanzador debe enfrentar al menos a tres bateadores (o terminar la entrada).

También hay que tener en consideración las limitaciones que impone cada organización de MLB para sus jugadores.

