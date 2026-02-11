¿Cómo será la rotación de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Todavía se recuerda el buen paso de Pablo López por la edición anterior del Clásico Mundial de Béisbol, y hay mucha ilusión entre los seguidores de Venezuela de que el derecho vuelva a convertirse en la gran figura de la rotación en 2026.

López viene de una temporada complicada en MLB, en la que estuvo limitado por problemas físicos. Sin embargo, se puso a disposición del manager Omar López y el resto del cuerpo técnico venezolano para regresar al torneo internacional.

En Venezuela cuentan con un buen cuerpo de abridores formado por jugadores establecidos en las Grandes Ligas, y celebran que Ranger Suárez, el nuevo lanzador de Boston Red Sox, haya podido sumarse a la delegación. El zurdo Eduardo Rodríguez aportará mucha experiencia.

En una rueda de prensa, López explicó que los lanzadores a cargo de las aperturas de los cuatro primeros juegos no subirán al montículo en los cuartos de final. Tampoco quiso develar el orden en que usará a sus piezas en este departamento: “No queremos darles información a los rivales en este momento".

¿Quiénes pueden entrar en la segunda ronda como reservas de Venezuela?

José Álvarez

Luinder Ávila

Jhonathan Díaz

Jesús Luzardo

Eduardo Salazar

Christian Suárez

¿Qué lanzadores venezolanos no pudieron ir al Clásico?

El veterano lanzador zurdo Martín Pérez pudo haber estado disponible, pero una vez que firmó el contrato de ligas menores con invitación al campo de entrenamientos con Atlanta Braves se supo que no pasó los protocolos del seguro médico. Un serpentinero que fue importante en 2023, Luis García, tampoco estará con el equipo venezolano porque sigue recuperándose de una lesión. Germán Márquez no entró en la convocatoria. La ausencia más sensible es la de Jesús Luzardo, que no lanzará en la primera ronda.

La rotación de Venezuela para el Clásico Mundial 2026

Lanzador Brazo Números MLB 2025 Pablo López Derecho 5-4 en 14 aperturas, 2.74 de efectividad 73 ponches en 75.2 innings Ranger Suárez Zurdo 12-8 en 26 aperturas, 3.20 de efectividad, 151 ponches en 157.1 innings Eduardo Rodríguez Zurdo 9-9 en 29 aperturas, 5.02 de efectividad, 143 en 154.1 innings Keider Montero Derecho 5-3 en 20 juegos, 4.37 de efectividad, 72 ponches en 90.2 innings

¿Cómo son las reglas del conteo de pitcheos por ronda en el Clásico?

Con el espíritu de proteger a los lanzadores (especialmente los abridores), en el Clásico Mundial se establecieron reglas con respecto al límite de pitcheos. La cantidad varía de acuerdo a cada ronda de la competencia:

Primera Ronda: Máximo 65 lanzamientos.

Cuartos de Final: Máximo 80 lanzamientos.

Semifinales y Final (Ronda de Campeonato): Máximo 95 lanzamientos.

Juegos de exhibición: De 49 a 50 lanzamientos (según reglamento 2026).

A esto hay que sumar otras normativas que se deben cumplir, como las reglas de Descanso:

Con 50+ lanzamientos: Obligatoriamente 4 días de descanso.

30-49 lanzamientos: Un día de descanso obligatorio.

Lanzar en días consecutivos: Obliga a un día de descanso, sin importar la cantidad de lanzamientos.

No se puede lanzar en dos juegos el mismo día.

Un lanzador debe enfrentar al menos a tres bateadores (o terminar el inning).

A esto hay que sumar las limitaciones que impone cada organización de MLB para sus jugadores.

