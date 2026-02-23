Lista de las ausencias de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Una de las selecciones que menos preocupaciones tiene con el polémico tema de los protocoles del seguro en el Clásico Mundial de Béisbol es la de Cuba. Y un ejemplo de ello es que un jugador que parecía imposible que pasara los requisitos de la compañía recibió la aprobación: el veterano antesalista Yoán Moncada.

Pero la razón a esa indiferencia es mucho más complicada de lo que parece. En realidad, la escuadra cubana no ha podido en ninguna de las seis ediciones del torneo reunir a todos sus jugadores de MLB (en la primeras ni siquiera los consideró, luego hubo una apertura) y desde luego es porque hay un trasfondo político difícil de manejar.

Si bien el equipo de Cuba ha contado con la presencia de peloteros de Grandes Ligas en anteriores ediciones del Clásico (y esta vez también lo hará, con Moncada, el lanzador Yariel Rodríguez y el prospecto de Miami Marlins Yiddi Cappe en la nómina), nunca ha conseguido sumar a sus principales estrellas.

Yuli y Lourdes Gurriel, José Abreu y Aroldis Chapman están entre las estrellas que se negaron por razones políticas a integrar la selección cubana en años anteriores; la misma causa por la que Nolan Arenado nunca consideró ofrecerse a la federación antillana pese al origen de su padre.

Cuba’s 2026 WBC roster 🇨🇺 pic.twitter.com/i9X79xd8r4 — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 16, 2026

Para el torneo que está por comenzar se habla de una decena de jugadores del sistema MLB que rechazaron la invitación de un equipo que fue subcampeón en 2006 y que llegó hasta semifinales en 2023. Uno de ellos es el nuevo jardinero de los New York Mets, Luis Robert Jr., que condicionó su participación a la existencia de una convocatoria sin exclusiones, lo mismo que ha argumentado Yandy Díaz.

Otros no han querido ahondar en el tema político, pero han preferido dar prioridad a su preparación para la temporada de Grandes Ligas, como es el caso del jardinero de Los Angeles Dodgers Andy Pages, mientras que Norge Vera está inhabilitado por la federación cubana por haber abandonado una concentración en el pasado. En casos como el de José Iglesias, Yordan Álvarez y Adolis García se da por sentado que ni siquiera los convocaron.

Finalmente, hay una ausencia por lesión, la del lanzador Naykel Cruz, aunque existen rumores que indican que la verdadera razón de su ausencia es que la organización de los Baltimore Orioles no veía con buenos ojos su participación en el Clásico Mundial con la escuadra que estará dirigida por el manager Germán Mesa y que está a la espera de la aprobación de las visas para entrar a Estados Unidos y Puerto Rico.

Las ausencias de Cuba en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Motivo de ausencia Luis Robert Outfielder Decisión personal Andy Ibáñez Tercera base Decisión personal Andy Pagés Outfielder Decisión personal Yordan Álvarez Bateador designado Decisión personal Yandy Díaz Primera base Decisión personal Norge Vera Lanzador Inhabilitado Naykel Cruz Lanzador Lesión Ernesto Martínez Jr. Utility Decisión personal

