¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en vivo en Colombia?

El béisbol colombiano sigue apostando a su crecimiento y a pesar de algunas bajas importantes, su selección tiene confianza en que en esta edición del Clásico Mundial conseguirá una histórica clasificación a la segunda ronda del torneo.

La escuadra de Colombia estará dirigida por José Mosquera y liderada por veteranos de MLB como Gio Urshela, José Quintana, ahora con Colorado Rockies, y Donovan Solano y cruza los dedos para no tener más bajas en el cuerpo de lanzadores y para que Jorge Alfaro resuelva sus problemas con la visa y pueda unirse a la concentración.

Acaban de perder al catcher Elías Díaz y al serpentinero Tyron Guerrero, que prefirieron quedarse en los campos del Spring Training tratando de hacer el roster del Opening Day con sus organizaciones de Grandes Ligas.

La afición colombiana se quedó muy cerca de celebrar en la edición 2023 del Clásico, pero tuvo razones para sonreír con la victoria sobre México, que terminó en tercer lugar de la tabla. Eso, y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023, alienta a sus jugadores a creer que esta vez sí podrán poner al grupo en cuartos de final.

🇨🇴🤩ROSTER OFICIAL DE COLOMBIA AL CLÁSICO MUNDIAL 2026 🤩🇨🇴#Todossomoscombia🇨🇴 pic.twitter.com/QLOuKP5CA7 — Federación Colombiana de Béisbol (@FCBeisbol) February 6, 2026

Sin embargo, para la afición será cuesta arriba seguir en vivo las incidencias de su selección. Si bien ESPN es dueña de los derechos en América Latina y el Caribe y tienen una plataforma de streaming, de momento no hay opciones para las transmisiones en señal abierta de TV. Los clasificatorios al Clásico fueron transmitidos por Win Sports Colombia, pero no esta cadena ni Caracaol han confirmado que transmitirán los partidos. Algunas zonas fornterizas con Venezuela pueden captar la señal de canales de ese país como Venevisión y Televen.

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en TV, online legal y sin interrupciones en Colombia?

Televisión: los seguidores del béisbol en Colombia contarán con pocas opciones para ver las transmisiones de los partidos del Clásico Mundial en TV, sobre todo en señal abierta. En cuanto a canales de cableoperadoras por suscripción está ESPN, que tiene los derechos en América Latina y el Caribe, y 1baseball Network.

Streaming: Disney+ (con suscripción paga) será la principal plataforma de streaming para el Clásico Mundial de Béisbol en América Latina.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo.

¿Cómo descargar la App para ver el Clásico Mundial en Colombia a través del celular?

Descargar una aplicación es una operación sencilla: primero se debe buscar la app en la tienda oficial del dispositivo (Google Play Store o Apple App Store) y seleccionar "Instalar" u "Obtener". Luego hay que iniciar sesión o registrarse, según sea el caso. Algunas de estas opciones requieren el pago de una suscripción.

Disney+/ESPN App: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Cuál es el grupo de Colombia en el Clásico Mundial?

Los colombianos forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Canadá

El calendario de Colombia en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México Puerto Rico Sábado 7 de marzo 11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México Canadá Domingo 8 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Cuba Lunes 9 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Panamá

El roster completo de Colombia en el Clásico Mundial 2026

Manager: José Mosquera.

Receptores: Jorge Alfaro, Carlos Martínez.

Infielders: Michael Arroyo, Carlos Arroyo Padilla, Jordan Díaz, Dayan Frías, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano, Gio Urshela.

Outfielders: Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga, Harold Ramírez.

Lanzadores: Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Reiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillo Zúñiga.

