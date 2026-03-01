¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en vivo en Estados Unidos?

En la selección de Estados Unidos están listos para ir por la corona que se les escapó en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol. El manager Mark DeRosa tendrá una nueva oportunidad de celebrar con el trofeo y para ello cuenta con una plantilla de elite en cada departamento.

Este fin de semana se sumó al roster el zurdo de los New York Yankees Ryan Yarbrough, que sustituye al lesionado Joe Ryan, el as de la rotación de Minnesota Twins (en ausencia de Pablo López) que tiene una inflamación en la espalda y pasará al pool de reserva para la segunda ronda.

Con una escuadra llena de All Stars comandados por el capitán de los Yankees Aaron Judge y ganadores de premios en todos los departamentos, no es una sorpresa que los pronósticos coincidan en señalarlos como el equipo a vencer en esta edición del Clásico. Tampoco que en Estados Unidos se esperen récords de audiencia.

Ryan Yarbrough has been added to our roster for the World Baseball Classic!#ForGlory🇺🇸 pic.twitter.com/RrtKJQ20gz — USA Baseball (@USABaseball) March 1, 2026

La dinámica de las transmisiones en territorio estadounidense será distinta a la de América Latina y el Caribe. Aquí los derechos de transmisión le pertenecen a la cadena FOX, que tendrá algunos partidos en señal abierta y otros restringidos a canales de suscripción. En su plataforma de streaming también se podrá disfrutar de los juegos.

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en TV, online legal y sin interrupciones en Estados Unidos?

Televisión: a diferencia de América Latina, los seguidores del béisbol en Estados Unidos contarán con la opción de FOX (en señal abierta), FS1, FS2 y FOX Deportes para ver las transmisiones de los partidos del Clásico Mundial en TV.

Streaming: FOX o FOX One (con suscripción paga) será la principal plataforma de streaming para el Clásico Mundial de Béisbol en Estados Unidos.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo.

¿Cómo descargar la App para ver el Clásico Mundial en Estados Unidos a través del celular?

Descargar una aplicación es una operación sencilla: primero se debe buscar la app en la tienda oficial del dispositivo (Google Play Store o Apple App Store) y seleccionar "Instalar" u "Obtener". Luego hay que iniciar sesión o registrarse, según sea el caso. Algunas de estas opciones requieren el pago de una suscripción.

FOX App: para usuarios por App Store (iOS): al entra a la App Store se debe buscar la app y presionar “Obtener”. En Google Play (Android): abrir Google Play Store, buscar “FOX One” o "FOX Deportes” y hacer click en instalar. Una vez descargada, se debe abrir la app, iniciar sesión o crear una cuenta.

FuboTV: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Cuál es el grupo de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Los estadounidenses forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con:

México

Gran Bretaña

Italia

Brasil

El calendario de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Brasil Sábado 7 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Gran Bretaña Lunes 9 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México México Martes 10 de marzo 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México Italia

El roster completo de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Manager: Mark DeRosa.

Receptores: Cal Raleigh, Will Smith.

Infielders: Alex Bregman, Ernie Clement, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Brice Turang, Bobby Witt Jr.

Outfielders: Byron Buxton, Roman Anthony, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge.

Lanzadores: David Bednar, Matthew Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Ryan Yarbrough, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock.

Bateador designado: Kyle Schwarber.

