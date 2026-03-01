¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en vivo en México?

El tercer lugar conquistado por México en la edición anterior del Clásico Mundial de Béisbol lo reafirmó como el equipo revelación del torneo, pero también puso una presión sobre los hombros del manager Benjamín Gil para la competencia de 2026.

La escuadra azteca sufrió el impacto de algunas bajas importantes de última hora, como las del antesalista Ramón Urías y el lanzador Taj Bradley, que están buscando un lugar en el roster del Opening Day de MLB con sus respectivas organizaciones. Bradley, además, era uno de los tres serpentineros proyectados por el cuerpo técnico para la rotación de abridores.

Sin embargo, no se amilanan por las ausencias y Gil sigue convencido de que tienen lo necesario para volver a llegar lejos en el Clásico Mundial. Cada paso que de la selección de seguro será seguido muy de cerca por la afición de ese país, que cuenta con varias plataformas para tener acceso a las transmisiones.

¡Feliz cumpleaños a Randy Arozarena! 🎉



Listos para verte brillar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🤩#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/4xpbUMsD7D — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) February 28, 2026

En televisión se sabe que habrá alternativas. Hace algunas semanas la cadena Televisa anunció que había firmado un convenio por tres años para transmitir la MLB y este acuerdo incluye la transmisión del Clásico Mundial. Sin embargo, no todos los partidos se verán por señal abierta.

El plan es que los juegos del equipo de México se vean en televisión abierta, pero el resto de los duelos del torneo se verá por canales de paga o en streaming. Como en el resto de América Latina, ESPN es dueña de la señal y también TUDN transmitirá los choques de la selección además de una semifinal. En streaming la única posibilidad es a través de Disney+, pero en su opción Premium, que tiene un costo extra.

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en TV, online legal y sin interrupciones en México?

Televisión: los seguidores del béisbol en México contarán con varias opciones para ver las transmisiones de los partidos del Clásico Mundial en TV, tanto en señal abierta como en canales de cableoperadoras por suscripción. ESPN tiene los derechos en América Latina, y en el país se transmitirá a través de Televisa y TUDN.

Streaming: Disney+ (con suscripción paga) será la principal plataforma de streaming para el Clásico Mundial de Béisbol en América Latina.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo.

¿Cómo descargar la App para ver el Clásico Mundial en México a través del celular?

Descargar una aplicación es una operación sencilla: primero se debe buscar la app en la tienda oficial del dispositivo (Google Play Store o Apple App Store) y seleccionar "Instalar" u "Obtener". Luego hay que iniciar sesión o registrarse, según sea el caso. Algunas de estas opciones requieren el pago de una suscripción.

Disney+/ESPN App: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Cuál es el grupo de México en el Clásico Mundial?

Los mexicanos forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con:

Estados Unidos

Gran Bretaña

Italia

Brasil

El calendario de México en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 1:00 p.m. hora del Este de USA, 12:00 p.m hora de Ciudad de México Gran Bretaña Domingo 8 de marzo 8:00 p.m. hora del Este de USA, 7:00 p.m. hora de Ciudad de México Brasil Lunes 9 de marzo 8:00 p.m. hora del Este de USA, 7:00 p.m. hora de Ciudad de México Estados Unidos Miércoles 11 de marzo 7:00 p.m. hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Italia

El roster completo de México en el Clásico Mundial 2026

Manager: Benjamín Gil.

Receptores: Alejandro Kirk, Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Noel Díaz, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías, Nacho Álvarez Jr..

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Julián Ornelas, Alejandro Osuna, Alek Thomas.

Lanzadores: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Manny Barreda, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastelum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, Victor Vodnik, Taijuan Walker.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol