¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en vivo en Puerto Rico?

Los boricuas se niegan a cancelar la fiesta que tenían preparada para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Es verdad que fue un golpe duro no contar con estrellas de MLB como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, pero todavía serán anfitriones de un grupo de primera ronda en San Juan y tratarán de seguir adelante con un cuerpo de lanzadores interesante y dándoles oportunidad a sus jóvenes figuras.

En Puerto Rico tendrán al veterano Nolan Arenado en sus filas cumpliendo un sueño de su madre, y tienen lanzadores de élite como el cerrador Edwin Díaz. Figuras emergentes como el outfielder de San Francisco Giants Heliot Ramos se declararon listos para dar un paso al frente y cargar con el equipo y las ilusiones de los fanáticos.

Es comprensible la decepción de los seguidores del béisbol puertorriqueño, pero con la pasión por el béisbol que siempre los ha caracterizado de seguro se mantendrán al pendiente de la competencia y sobre todo de su selección, y para eso tendrán disponibles varias plataformas que garantizan la transmisión de los partidos del Clásico.

Nolan Arenado has gone blonde as he joins Puerto Rico for the World Baseball Classic pic.twitter.com/csQo00Nro1 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 1, 2026

Como el resto de América Latina y el Caribe, los derechos de transmisión del torneo para Puerto Rico pertenecen a la cadena ESPN; que también tiene una plataforma de streaming. Y desde mediados de 2025 se sabe que la cadena local WAPA Deportes será la encargada de la señal para la isla.

“No solo transmitiremos los juegos, sino que llevaremos al televidente toda la emoción y el orgullo de país que se vive en el Clásico Mundial. Transmitiremos 47 partidos de todas las etapas del Clásico con recursos ilimitados. Agradezco a MB Sports, a la Federación de Béisbol y a la MLB por seguir confiando en nuestra pantalla para eventos de esta envergadura," dijo Paco Vargas, gerente general de Wapa Deportes.

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en TV, online legal y sin interrupciones en Puerto Rico?

Televisión: los seguidores del béisbol en Puerto Rico contarán con varias opciones para ver las transmisiones de los partidos del Clásico Mundial en TV, tanto en señal abierta como en canales de cableoperadoras por suscripción. ESPN tiene los derechos en América Latina, y en la isla se transmitirá a través de WAPA Deportes.

Streaming: Disney+ (con suscripción paga) será la principal plataforma de streaming para el Clásico Mundial de Béisbol en América Latina.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo.

¿Cómo descargar la App para ver el Clásico Mundial en Puerto Rico a través del celular?

Descargar una aplicación es una operación sencilla: primero se debe buscar la app en la tienda oficial del dispositivo (Google Play Store o Apple App Store) y seleccionar "Instalar" u "Obtener". Luego hay que iniciar sesión o registrarse, según sea el caso. Algunas de estas opciones requieren el pago de una suscripción.

Disney+/ESPN App: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Cuál es el grupo de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Los boricuas forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con:

Cuba

Panamá

Colombia

Canadá

El calendario de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México Colombia Sábado 7 de marzo 6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México Panamá Lunes 9 de marzo 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Cuba Martes 10 de marzo 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Canadá

El roster completo de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Manager: Yadier Molina.

Receptores: Martin Maldonado, Christian Vázquez.

Infielders: Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darell Hernaiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez.

Outfielders: Willi Castro, Carlos Cortes, Matthew Lugo, MJ Melendez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres.

Lanzadores: Raymond Burgos, Fernando Cruz, José De León, Edwin Díaz, José Espada, Rico García, Seth Lugo, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez, Elmer Rodríguez, Yacksel Ríos, Ricardo Vélez.

