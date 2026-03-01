¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en vivo en República Dominicana?

La selección de República Dominicana llega a esta edición del Clásico Mundial con el tercer mejor roster entre los 20 participantes en el torneo (de acuerdo con análisis y pronósticos), un lineup lleno de estrellas de MLB y una misión: reivindicarse ante su afición después de la dolorosa eliminación en primera ronda en 2023.

Ganadores de premios en las Grandes Ligas como Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Fernando Tatís Jr., Ketel Marte, Sandy Alcántara y otros nombres ilustres estarán bajo el mando de una leyenda como Albert Pujols en busca del segundo título dominicano en esta competencia.

Por eso no sorprende que en República Dominicana hayan planeado una cobertura especial para este evento, incluso desde los juegos de exhibición antes de la inauguración oficial. Aunque los derechos para la televisión quisqueyana pertenecen al Grupo Panorama, los partidos amistosos y todos los de la escuadra nacional en el Clásico serán transmitidos en cadena nacional.

🔥 Austin Wells reveló en su cuenta de Instagram parte de la equipación que usará para el Clásico Mundial de Béisbol con la bandera de República Dominicana visible en la pechera del receptor de New York Yankees.



🇩🇴🇩🇴🇩🇴#MLBxESPN pic.twitter.com/Lm3k66axpb — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) February 14, 2026

La cadena garantiza la transmisión de los 47 partidos del torneo. En una entrevista con la prensa, el CEO del grupo, Miguel Medina, dijo que tienen el objetivo de ofrecer “una transmisión de alto nivel que permita a la fanaticada vivir la experiencia desde sus hogares”. "Nos mueve el respeto por la fanaticada y lo que representan estos juegos para el país", agregó.

Pero más allá de la TV, los aficionados dominicanos tendrán a disposición otras opciones para seguir las incidencias de su selección.

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en TV, online legal y sin interrupciones en República Dominicana?

Televisión: los seguidores del béisbol en República Dominicana contarán con varias opciones para ver las transmisiones de los partidos del Clásico Mundial en TV, tanto en señal abierta como en canales de cableoperadoras por suscripción. ESPN tiene los derechos en América Latina, y en la isla es el Grupo Panorama (VTV Canal 32) quien está autorizado a transmitir, aunque también se anuncia en algunas reseñas que Coral 39 y Teleantillas 10 son otros canales que transmitirán el evento.

Streaming: Disney+ (con suscripción paga) será la principal plataforma de streaming para el Clásico Mundial de Béisbol en América Latina.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo.

¿Cómo descargar la App para ver el Clásico Mundial en República Dominicana a través del celular?

Descargar una aplicación es una operación sencilla: primero se debe buscar la app en la tienda oficial del dispositivo (Google Play Store o Apple App Store) y seleccionar "Instalar" u "Obtener". Luego hay que iniciar sesión o registrarse, según sea el caso. Algunas de estas opciones requieren el pago de una suscripción.

Disney+/ESPN App: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Cuál es el grupo de República Dominicana en el Clásico Mundial?

Los dominicanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park de Miami y que comparten con:

Venezuela

Israel

Países Bajos

Nicaragua

El calendario de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Nicaragua Domingo 8 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Países Bajos Lunes 9 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Israel Miércoles 11 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Venezuela

El roster completo de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Manager: Albert Pujols.

Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.

Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.

Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatís Jr.

Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Abner Uribe.

Utility: Amed Rosario

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol