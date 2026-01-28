Vladimir Guerrero Jr. debutará con República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

República Dominicana sigue sumando estrellas a su roster del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, y este miércoles anunció que el primera base estrella de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., será parte del equipo que dirigirá Albert Pujols.

Vladdy, quien viene de una campaña sólida como líder de los campeones de la Liga Americana, engalanará el lineup dominicano, uno de los más fuertes del torneo. Será la primera vez que defienda los colores de su país en el Clásico, esto tras no poder jugar en la edición de 2023 por sufrir una inflamación en su rodilla derecha durante un juego de Spring Training, lo que lo obligó a retirarse del roster para priorizar su salud.

Para Guerrero Jr. representar a República Dominicana en el Clásico también es una oportunidad para honrar a su padre Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

El 1B Vladimir Guerrero Jr, de #BlueJays, pasó todo el protocolo de aprobación para integrar oficialmente el roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 28, 2026

El primera base de los Blue Jays viene de dejar promedios ofensivos de .292/.381/.467 con 34 dobles, 23 jonrones, 84 carreras remolcadas y .848 de OPS en la temporada de 2025, ganándose la invitación al Juego de Estrellas y hasta votos para el MVP de la Liga Americana.

En su carrera ya suma 5 invitaciones al clásico de mitad de temporada, un Guante de Oro y dos Bates de Plata. Además, pactó con Toronto una extensión de 14 temporadas y 500 millones de dólares garantizados, un acuerdo que arruinó los planes de equipos que lo buscarían en la agencia libre y que es histórico para la organización de Canadá. El salario promedio anual del infielder es de $35.7 millones.

Antes de la confirmación de este miércoles, Pujols ya había adelantado semanas atrás la disposición de Vladdy de estar en el equipo dominicano. "Vladimir fue uno de los primeros en decir que sí", afirmó Pujols en diciembre.

En el Clásico sonará Plakata 🔥⚾️

Vladimir Guerrero Jr. debutará en el #WorldBaseballClassic con el equipo dominicano 🇩🇴#DominicanoYYa pic.twitter.com/3Fe7jSVTud — Selección Dominicana de Béisbol (@_losdominicanos) January 28, 2026

Por ello, se espera que Guerrero Jr. se una a un roster que tendrá en sus filas a jugadores de la talla de Juan Soto, Ketel Marte, Manny Machado, Junior Caminero, Yainer Díaz, Geraldo Perdomo, Johan Rojas, Fernando Tatís Jr., entre otros. Por su parte, estrellas como Julio Rodríguez y José Ramírez aún no han dado el "sí" definitivo al llamado de Pujols y el cuerpo técnico.

República Dominicana competirá en el marco del Grupo D en Miami del 6 al 11 de marzo. Debutará el 6 de marzo contra Nicaragua y también se enfrentará a Venezuela, Países Bajos e Israel. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final en Miami para enfrentarse a dos clasificados del Grupo C.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol