¿Cómo ver en vivo y gratis el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Hay muchas razones para creer que esta edición del Clásico Mundial de Béisbol puede rebasar los índices de audiencia de torneos anteriores. Hay varias evidencias del crecimiento y la consolidación del torneo, como el hecho de que casi 200 jugadores del roster de 40 de MLB están en los rosters, lo que habla de que los equipos se están tomando en serio la competencia.

Por primera vez en los 20 años que tiene disputándose la justa estará en acción los dos ganadores actuales del MVP (el astro japonés de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y el capitán de New York Yankees y la selección de Estados Unidos Aaron Judge) y los dos ganadores del Cy Young (Tarik Skubal y Paul Skenes).

Además, jugarán 78 peloteros que han sido seleccionados al Juego de Estrellas y un alto número de distinguidos con premios como el Relevista del Año, el Bate de Plata o el Guante de Oro. Estrellas como Bryce Harper, Yoshinobu Yamamoto, Nolan Arenado, Randy Arozarena, Juan Soto (y cualquiera de la selección dominicana), Ronald Acuña Jr. y hasta leyendas como Clayton Kershaw se darán cita en el Clásico Mundial.

Y eso, desde luego, genera interés. Tanto como la lucha del equipo de élite de Estados Unidos por llevarse la corona pese a la oposición que seguramente harán Japón, República Dominicana y Venezuela. Por eso los organizadores piensan que pueden dejar atrás las cifras que dejó la edición de 2023, cuya final entre Japón y Estados Unidos tuvo un promedio de espectadores superior a los 5.2 millones de fanáticos en todas las plataformas. Eso es mucho más que las 796.000 personas que vieron la final del Clásico Mundial de 2017 en ESPN.

Este año los derechos de transmisión le pertenecen a Netflix en Japón, ESPN en América Latina y el Caribe y FOX Sports en Estados Unidos. En cualquier caso, hay aficionados en los cinco continentes al pendiente de las incidencias de sus equipos nacionales y en muchos países contarán con señal abierta de televisión para poder disfrutar de los partidos.

En el caso de la exigente afición venezolana, además de las opciones de cableoperadoras tendrán en TV abierta los choques del Clásico en Venevisión, Televen y Meridiano TV.

En la República Dominicana los derechos son del Grupo Panorama (VTV Canal 32), que planea transmitir los 47 juegos del torneo. Pero ya se anunció que los partidos amistosos así como todos los de la escuadra quisqueyana en el Clásico serán transmitidos en cadena nacional, con canales aliados.

Algo similar sucederá en México, donde Televisa tiene los derechos y se estableció que los juegos del equipo nacional se verán en televisión abierta, pero el resto de los duelos del torneo se verá por canales de pago como TUDN. Y desde mediados de 2025 se sabe que la cadena local WAPA Deportes será la encargada de la señal para Puerto Rico.

La lista de canales por país para ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en vivo y gratis

País Señal en vivo Puerto Rico WAPA Deportes República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32), Teleantillas 10 y Coral 39 Venezuela Venevisión, Televen, Meridiano TV Estados Unidos FOX (7 partidos en señal abierta) Japón Sólo en Netflix Cuba TeleRebelde Panamá Medcom Nicaragua Mexisport México Televisa

