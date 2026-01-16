¿Cómo ver el Spring Training de la MLB de 2026 en vivo, online, TV y streaming?

El venidero Spring Training de MLB marcará el regreso oficial del béisbol a nivel élite, tras el tradicional receso invernal.

Es que los cuarteles de pretemporada de Grandes Ligas abrirán sus puertas desde el 10 de febrero cuando pitchers y catchers se reporten en Florida y Arizona, según sus respectivas organizaciones, seguidos por los jugadores de posición, quienes harán lo propio a partir del 15. Ya con la llegada de todos los miembros de los rosters, las novenas iniciarán sus prácticas colectivas y la preparación rumbo a la ronda regular.

Entretanto, los compromisos de exhibición del Spring Training 2026, tanto en la Liga de la Toronja (Florida) como el Cactus (Arizona), están programados para comenzar el 20 de febrero y se extenderán hasta finales de marzo, antes de un Opening Night del 25 de marzo.

Aaron Judge volverá a ser una figura a seguir en el Spring Training de MLB 2026 | Diamond Images/GettyImages

Aunque los resultados no cuentan para el récord oficial, dichos duelos generan gran interés, dado que permiten ver a las estrellas de las mayores junto a prospectos y piezas experimentadas que buscan una nueva oportunidad.

Para los aficionados, existen múltiples opciones para seguir el Spring Training por televisión, plataformas digitales y servicios de streaming, en inglés y español.

¿Dónde ver el Spring Training de MLB 2026 en TV, online y streaning?

Los juegos de exhibición suelen transmitirse por canales deportivos nacionales y regionales a lo largo de Estados Unidos, cortesía de algunas cadenas que incluso ofrecen una variedad de cotejos vinculados a organizaciones de repercusión mediática. Asimismo, los seguidores de MLB gozarán de alternativas vía online y streaming, a fin de que nadie se quede sin detalles de las citas.

Televisión: ESPN, MLB Network y FOX Sports tendrán la concesión principal televisiva de los juegos de pretemporada en las mayores, a la vez que el grueso de las franquicias cuentan con RSN (Regional Sports Networks), mismos que transmiten los compromisos de sus equipos.

Streaming: MLB.TV es el único streaming que emitirá bajo su propia producción para computadoras, Smart TV, tablets y celulares la acción de la primavera estadounidense.

Otras plataformas online: FuboTV, Hulu y Live TV ofrecerán a través de sus servicios con canales deportivos la transmisión de los choques de Spring Training (según disponibilidad por región), gracias a las compañías que tienen los derechos.

¿Se puede ver el Spring Training gratis en MLB.TV?

Una ventaja de acudir al streaming oficial de Major League Baseball, MLB.TV, es que éste da varios partidos sin necesidad de suscripción como parte de sus promociones de inicio de temporada, permitiendo a sus seguidores probar el servicio y disfrutar de algunos encuentros sin costo alguno.

¿Dónde ver el Spring Training 2026 en español?

Para el público hispanohablante los juegos de la Liga de La Toronja y del Cactus también contarán con transmisiones en su idioma a través de la televisión y alguna de las plataformas digitales.

Televisión: MLB Network en español e ESPN Deportes llevarán las emociones de las batallas de exhibición, igual que algunas cadenas regionales.

Streaming: MLB.TV ofrecerá la opción de audio y video en español para determinados encuentros, dependiendo de la señal disponible.

Otras plataformas online: de igual manera, FuboTV, Hulu y Live TV darán la posibilidad de apreciar los mencionados cotejos mediante sus servicios con canales deportivos (según disponibilidad por región).

Descarga la App de MLB para seguir el Spring Training de 2026

Por otro lado, la aplicación oficial de MLB está disponible para iOS y Android, convirtiéndose en una de las mejores opciones para seguir el Spring Training 2026.

Hay que agregar que desde la aplicación en cuestión se pueden ver encuentros (con MLB.TV), consultar calendarios, estadísticas en tiempo real, alineaciones, noticias y resúmenes en video.

