¿Cómo ver la Mexico City Series 2026 de MLB en vivo, TV y streaming?

Por tercer año consecutivo, la MLB se muda a México un fin de semana para la disputa de la Mexico City Series una serie oficial en el Estadio Alfredo Harp Helú que ha despertado mucha expectativa entre los aficionados de este país.

Varias estrellas de Grandes Ligas estarán en acción en la capital mexicana y jugadores como Manny Machado han tenido presencia más allá del campo, impartiendo clínicas a niños y adolescentes. La serie en Ciudad de México reúne a dos escuadras radicadas en estados fronterizos, y tienen mucho arraigo en la afición mexicana.

“Tenemos unos fanáticos increíbles en México, y específicamente en la Ciudad de México”, dijo la semana pasada el manager de los Arizona Diamondbacks, Torey Lovullo. “Esos fans que nos apoyan, ojalá supieran cuánto los apreciamos. Cuando entran en el Chase Field en sus noches especiales del año, no hay un público más ruidoso. Ir a celebrar con ellos y visitarlos en su ciudad significa mucho para esta organización. Creo que Derrick (Hall, presidente del equipo) ha hecho un gran trabajo cultivando esa relación y espero que siga floreciendo”.

A look at some of Mexico's most notable active Big Leaguers ahead of tomorrow's Mexico City Series presented by @TMobile action!



📺 @Padres vs. @Dbacks - Saturday at 6pm ET on MLB Network pic.twitter.com/uZGzESleWF — MLB Network (@MLBNetwork) April 25, 2026

¿Cuándo se jugará la Mexico City Series 2026?

Esta es una serie de dos partidos, programados para un mes después del Opening Day: se jugarán el fin de semana del sábado 25 de abril y el domingo 26 de abril de 2026.

¿Qué equipos jugarán la Mexico City Series 2026?

Dos rivales directos de la División Oeste de la Liga Nacional se citan en Ciudad de México: San Diego Padres y Arizona Diamondbacks. Para los Padres será su primera serie internacional desde que se enfrentaron con los Dodgers en Seúl, Corea del Sur, en la inauguración de la temporada de 2024. También han jugado en México varias veces, la última de ellas contra los Giants en 2023.

Arizona no jugaba un partido internacional desde 2019, cuando chocó contra los Rockies en Monterrey. En la organización celebran estar de vuelta en México.

“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a MLB por seleccionarnos”, dijo Derrick Hall, presidente, CEO y socio general de los Diamondbacks.

“Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años. México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-backs”.

¿Cómo ver la Mexico City Series 2026 en vivo, TV y streaming?

País Señal de TV Streaming México ESPN, Televisa/Univision (Canal 9, 5 y ViX) Disney+, MLB.tv Estados Unidos ESPN, FS1 MLB.tv, Fubo.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

¿Cómo descargar la App para ver la México City Series MLB 2026 en el celular?

Para disfrutar legalmente en un smartphone o tablet de la cita de escogencias de las mayores promesas del emparrillado, hay que descargar las aplicaciones oficiales. Pues una vez instalada se debe iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del evento.

Entre las Apps autorizadas disponibles se encuentran las siguientes:

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Cómo ver la México City Series MLB 2026 por Disney Plus y ESPN?

Para ver el evento en cuestión desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App se deben seguir los siguientes pasos:

Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV). Buscar el evento “México City Series MLB 2026” o navegar hasta la sección de deportes en vivo. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Mexico City Series 2026?

Las entradas para esta serie salieron a la venta al público general el lunes 19 de enero de 2026. Los precios dependiendo de la ubicación del asiento oscilan entre $270 en el VIP y $44 en los laterales y puestos para personas con discapacidad.

Hay boletos en $224, $190, $111, $89 y $55. La disponibilidad se puede consultar en este enlace y la página de TicketMaster.

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