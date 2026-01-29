¿Cómo ver la Serie del Caribe en MLB Network?

La Serie del Caribe 2026 toma un protagonismo importante en el mundo del beisbol caribeño, ya que este año también se jugará el Clásico Mundial, entonces el torneo funciona como un abreboca para el campeonato que organizará en marzo la MLB.

Este año los aficionados podrán disfrutar el campeonato que reúne a los campeones de las ligas invernales de México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana a través de MLB Network, una plataforma de televisión por cable y satélite oficial de las Grandes Ligas.

Se transmitirán los 13 juegos en vivo disputados en el Estadio Panamericano en Zapopan, Jalisco, México. Se jugará del domingo 1 de febrero hasta el sábado 7 del mismo mes.

Aunque este año el torneo tiene una gran ausencia, por no participar Venezuela por asuntos políticos y de logística, igualmente promete ser un campeonato reñido, con grandes figuras y con la emoción de llevar a cabo la 68va edición de este prestigioso torneo.

En esta ocasión, México asistirá con dos representaciones, identificadas como México Team Verde y México Team Rojo.

¿Cómo será la cobertura de MLB Network de la Serie del Caribe?

MLB Network estará presente en el torneo como plataforma, presentada por Directv. Empezará con el primer juego del certamen, que será entre México (Team Verde) y Puerto Rico, el domingo 01 de febrero, a las 2:00 pm (hora del Este de Estados Unidos). Luego de ese compromiso, República Dominicana se medirá con México (Team Rojo) a las 8:30 pm (ET).

Se jugarán dos partidos por jornada con la cobertura de MLB Network hasta el juego por el título, que será el único compromiso del sábado 7 de febrero, a las 8:00 pm (ET).

República Dominicana es el gran favorito para llevarse el título en la edición de 2025 | NurPhoto/GettyImages

¿Cuántas ediciones de la Serie del Caribe tiene transmitiendo MLB Network?

Esta será la cuarta edición de la Serie del Caribe que sea transmitida por MLB Network. Las primeras dos fueron en las ediciones de 2009 y 2010 y luego de una larga pausa, regresaron en 2025, en la edición que se disputó en el Estadio Nido de los Águilas en Mexicali, México.

Aunque en esta ocasión la sede le tocaba por rotación a Venezuela, la organización cambió a finales del año pasado la sede y se jugará en Guadalajara.

Con este movimiento, la Serie del Caribe 2026 se podrá ver en Estados Unidos a través de esta plataforma. En el 2023, los Miami Marlins y la Confederación del Caribe anunciaron una alianza de varios años para la transmisión del evento.

¿Qué eventos ha transmitido MLB Network?

MLB Network tiene 17 años de historia y han transmitido eventos de talla internacional, además de los juegos correspondientes a la temporada de Grandes Ligas. En su historial tienen las ediciones del Clásico Mundial de Beisbol 2009, 2013 y 2017, la Serie de Estrellas de Taiwán que se disputó en 2011, la Serie de Estrellas de MLB en Japón en 2014, la Serie de Campeonato de la Liga Australiana en 2016, entre otros eventos a lo largo del planeta.

¿Cuánto cuesta MLB Network?

La opción de esta plataforma está totalmente al alcance de los aficionados, con un costo de 5.99 $ al mes. El paquete también puede incluir el apartado At Bat, que ofrece opciones de análisis y programas especializados, por 6.99 $ mensuales.

