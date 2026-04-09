El conmovedor gesto de Shohei Ohtani tras el fallecimiento del padre de Miguel Rojas

Shohei Ohtani y Miguel Rojas tienen una gran relación de amistad, forjada en los dos campeonatos que han obtenido Los Angeles Dodgers en los dos últimos años.

El japonés mostró su clase y la calidad de persona que es al tener un gesto con el veterano venezolano, quien recibió el martes la noticia de la sorpresiva muerte de su padre, lo que le hizo perderse el encuentro ante los Toronto Blue Jays.

El padre de Rojas murió de camino al hospital el 07 de abril, producto de un ataque al corazón, según informó el propio jugador en sus redes sociales. El jugador se enteró apenas minutos antes de salir al terreno contra los Blue Jays y tuvo que ser retirado de la alineación.

Muestra de su gran valentía y compromiso con los Dodgers, Rojas jugó el miércoles, en la derrota de su equipo 4-3. Fue noveno bate y campocorto y se fue de 3-0 con un boleto y una carrera anotada.

Shohei wearing MR on his cap in honor of Miggy Ro. 💙 pic.twitter.com/ZcosIl5uJG — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 8, 2026

"Quería jugar ayer, pero Freddie (Freeman) y Dave Roberts me lo quitaron de las manos, porque sabían que sería difícil mantener la concentración en el juego", comentó Rojas. "... Siempre digo que ellos me criaron y dieron todo en su vida para que yo pudiera ser jugador de béisbol".

El sentido homenaje de Ohtani

Ohtani fue el abridor del encuentro de este miércoles, en el que Rojas regresó a la alineación. El venezolano ha estado trabajando como campocorto para suplir al lesionado Mookie Betts, quien regresará en unas cuatro semanas.

El japonés tuvo un gesto con su compañeros al colocar en un costado de su gorra las iniciales de su compañero "MR". Ohtani es considerado como un gran compañero y tiene una relación de amistad con Rojas desde su llegada al equipo.

Mientras el partido se desarrollaba, también estaba sucediendo el funeral del padre del campocorto de los Dodgers. Ohtani se fue de 3-0 en la ofensiva y sobre la lomita dejó 6.0 entradas, con 4 hits permitidos, 1 boleto y 2 ponches, sin carreras permitidas.

Rojas está en la última temporada de su carrera, tras haber anunciado que luego de finalizar la presente campaña se unirá al departamento de desarrollo de jugadores del equipo californiano.

El venezolano fue clave con un cuadrangular en el séptimo juego de la pasada Serie Mundial en Toronto, que permitió la igualdad en el marcador en el noveno episodio, de un juego que terminarían ganando los Dodgers para consagrar el bicampeonato de la MLB.

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