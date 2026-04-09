¿Se irá Miguel Rojas de los Dodgers después de la temporada de 2026?

El jonrón de Miguel Rojas para empatar el séptimo juego de la Serie Mundial ante los Toronto Blue Jays en 2025 no solo le valió el trofeo a Los Angeles Dodgers, pues fue también el broche de oro que consolidó la relación entre el veterano campocorto y el equipo de sus amores.

Rojas, de 37 años de edad, anunció que este 2026 sería su temporada de despedida en las Grandes Ligas, motivado a ocupar otro puesto de importancia en el esquema de los Dodgers. Tras su soberbia actuación en la definición por el título el año pasado, el equipo le extendió una oferta por un año y $5.5 millonres que no pudo rechazar.

"Después de retirarse al final de la próxima temporada, Rojas también se quedará con la organización en un papel de desarrollo de jugadores", informó Jack Harris de The Los Angeles Times, tras el anunció del nuevo contrato del venezolano.

A menos de que Rojas cambie de opinión, todo parece indicar que será su última temporada. Aunque todavía cumple con un rol importante en el equipo, participando en seis de los primeros 12 juegos de su club, parece que su decisión está bien fundamentada.

Rojas es un jugador muy inteligente, que ha sido destacado por el manager Dave Roberts como un pelotero fundamental en el éxito del equipo. No solo por su excelente guante o su bate oportuno, sino por el liderazgo que demuestra en el clubhouse.

Tenerlo en otro rol en la organización le puede dar a los Dodgers la posibilidad de seguir contando con esa gran personalidad que tiene Rojas, además de aprovechar su visión y experiencia para el desarrollo de nuevos talentos.

El venezolano se despedirá después de una carrera interesante de 13 campañas, jugando con los Dodgers y Marlins de Miami. Comenzó su trayectoria en Grandes Ligas precisamente con Los Angeles, por allá en 2014, y ahora terminará con el mismo uniforme.

Rojas recibió la dolorosa noticia de que su padre había fallecido esta semana, previo al encuentro ante los Toronto Blue Jays del martes. Aunque se perdió ese compromiso, tuvo la valentía para jugar el miércoles, un día después, apareciendo como campocorto en la derrota 4-3 ante los canadienses.

El veterano se fue de 3-0 con un boleto y una carrera anotada, para dejar su promedio en .227, con 5 hits y una carrera impulsada en 22 turnos al bate en este 2026.

Desde sus compañeros hasta el personal de mantenimiento y seguridad, todos en los Dodgers tienen un gran respeto por Rojas. Su legado en la organización perdurará por muchos años, incluso cuando sus espectaculares jugadas en el cuadro hayan quedado en el recuerdo.

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