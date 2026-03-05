¿Contra qué equipos puede jugar Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol?

La selección de Japón es, sin dudas, la más exitosa en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, que en 2026 disputa su sexta edición. Desde 2006, cuando se jugó por primera vez, los japoneses tienen tres coronas y en las otras dos ocasiones ocuparon el tercer lugar.

Para esta oportunidad no se espera menos que verlos llegar a la final, de la mano de figuras de MLB como Shohei Ohtani (el MVP de la edición 2023 del Clásico y cuatro veces ganador del Jugador Más Valioso en las Grandes Ligas) y Yoshinobu Yamamoto, además de estrellas de la NPB.

Japón ha albergado la sede de un grupo de primera ronda en cada uno de los torneos que se han disputado. En 2026 reciben al Grupo C en el Tokyo Dome, donde la escuadra nipona dirigida por Hirokazu Ibata tiene como rivales a Corea del Sur, Australia, China Taipéi y República Checa, ninguno de los cuales parece ser una amenaza para que los anfitriones terminen al frente de la tabla de clasificación.

El primer duelo para Ohtani y compañía en esta edición será el viernes 6 de marzo contra China Taipéi, la escuadra campeona del Premier 12 que fue sorprendida por los australianos en el primer duelo del torneo. Luego los japoneses se enfrentarán contra Cora del Sur el 7 de marzo, Australia el domingo 8 de marzo y cierran la primera ronda contra República Checa el 10 de marzo.

¿Contra qué equipos puede jugar Japón en los cuartos de final si es primero de grupo?

A pesar de las bajas que tuvo el bullpen a última hora, no parece haber manera de que los equipos del Grupo C del Clásico Mundial puedan evitar que Japón se asegure el boleto a los cuartos de final como líderes de la tabla.

Si la escuadra de Hirokazu Ibata responde a su condición de favorito y termina líder, le tocará jugar por el pase a las semifinales contra el segundo del Grupo D, radicado en Miami, y que puede ser Venezuela o República Dominicana. Nunca se han enfrentado contra los quisqueyanos y sería un choque de alto impacto que generará mucho interés.

¿Contra qué equipos puede jugar Japón en los cuartos de final si es segundo de grupo?

Como bien dice Dusty Baker, “cuando se pone la pelota en juego, todo es posible”, así que hay que contemplar la posibilidad de que, contra todo pronóstico, Japón ocupe el segundo lugar de su grupo.

Si es así, tendrá que ir contra el líder del Grupo D, que puede ser República Dominicana o la selección de Venezuela con Ronald Acuña Jr. Salvador Pérez, Luis Arráez y Eugenio Suárez. En cualquier caso, Japón siempre se mudaría a Miami para jugar los cuartos de final en el loanDepot park.

El roster completo de Japón en el Clásico Mundial 2026

Manager: Hirokazu Ibata.

Receptores: Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki.

Infielders: Sosuke Genda, Kaito Kozono, Shugo Maki, Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto, Teruaki Sato.

Outfielders: Kensuke Kondoh, Shota Morishita, Ukyo Shuto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida.

Lanzadores: Hiromi Itoh, Yusei Kikuchi, Koki Kitayama, Taisei Makihara, Yuki Matsumoto, Hiroya Miyagi, Taisei Ota, Ryuhei Sotani, Tomoyuki Sugano, Hiroto Takahashi, Atsuki Taneichi y Yoshinobu Yamamoto.

Bateador designado: Shohei Ohtani.

