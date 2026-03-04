¿Contra qué equipos puede jugar Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol?

El triunfo que consiguieron en su primer partido de exhibición puede terminar de ser el impulso que Puerto Rico necesita para afrontar con bríos la edición de 2026 en el Clásico Mundial de Béisbol.

Ese envión es importante para una escuadra que perdió a tres de sus máximas figuras (Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez) a pocas semanas del torneo y por distintas circunstancias.

Sin embargo, el grupo dirigido por Yadier Molina tiene a figuras como Nolan Arenado y Heliot Ramos y un interesante cuerpo de pitcheo -tanto en la rotación con Seth Lugo y Elmer Rodríguez como el bullpen, que tiene a Edwin Díaz- como avales para aspirar a ser líderes en el Grupo A, con sede en el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico.

Nolan Arenado knocks in Team Puerto Rico's first run 💪 pic.twitter.com/IPmRYyGIOG — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2026

La llave luce accesible, con rivales como Panamá, Colombia, Canadá y Cuba, aunque no pueden descuidarse. El primer desafío ante su gente les aguarda el viernes 6 de marzo a las 6:00 pm (hora del Este de USA), cuando tengan su duelo ante los colombianos de Gio Urshela.

Luego volverán al diamante el sábado 7 de marzo contra Panamá, el lunes 9 contra la selección de Cuba y cerrarán la primera ronda y se despedirán de su afición con su enfrentamiento ante Josh Naylor y la escuadra de Canadá.

¿Contra qué equipos puede jugar Puerto Rico en los cuartos de final si es primero de grupo?

A pesar de las notorias ausencias con las que deben encarar el torneo, los pronósticos no han dejado de mencionar a la selección de Puerto Rico como favorita a terminar apoderada del liderato del Grupo A, que jugará en casa. Y lo necesitan, si quieren evitar a Estados Unidos en los cuartos de final, llamado a ser los primeros del Grupo B.

Si los boricuas consiguen terminar al frente de la tabla tendrán que medirse en Houston con el segundo del Grupo B, que puede ser México aunque también están Italia, Gran Bretaña y Brasil en juego.

¿Contra qué equipos puede jugar Puerto Rico en los cuartos de final si es segundo de grupo?

La escuadra puertorriqueña comparte el Grupo A con Colombia, Cuba, Panamá y Canadá. Luce improbable que alguna de ellas pueda superar a los boricuas, pero en el caso de que suceda y Puerto Rico ocupe el segundo lugar, debe buscar el pase a las semifinales con el líder del Grupo B.

Y ya se sabe que, al menos en el papel, ese lugar está reservado para la poderosa selección de Estados Unidos.

El roster completo de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Manager: Yadier Molina.

Receptores: Martin Maldonado, Christian Vázquez.

Infielders: Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darell Hernaiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez.

Outfielders: Willi Castro, Carlos Cortes, Matthew Lugo, MJ Melendez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres.

Lanzadores: Raymond Burgos, Fernando Cruz, José De León, Edwin Díaz, José Espada, Rico García, Seth Lugo, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez, Elmer Rodríguez, Yacksel Ríos, Ricardo Vélez.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol