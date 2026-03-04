¿Contra qué equipos puede jugar República Dominicana en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol?

República Dominicana tiene todo para demostrarle al mundo que son una potencia en el béisbol durante el Clásico Mundial 2026. La escuadra dirigida por Albert Pujols es una de las favoritas a llevarse el título, pero antes deben demostrarlo en el terreno de juego.

El equipo quisqueyano viene de una gran decepción en el 2023, cuando quedaron eliminados en primera ronda y vieron como Puerto Rico y Venezuela avanzaron en su llave. Sin embargo, eso ya forma parte del pasado y ahora redimirse es la misión.

Ubicados en el Grupo D, Dominicana comenzará contra Nicaragua y luego se tendrán que medir con Israel, Países Bajos y Venezuela. Ese último choque tiene un significado muy especial, tomando en cuenta que ambas naciones quieren evitar avanzar en el segundo lugar.

El manager Pujols tiene a su disposición un equipo conformado por puras estrellas. Si sabe manejar los egos en el clubhouse, el equipo tiene grandes posibilidades de ganar su segundo campeonato, después del obtenido en 2013 con Robinson Canó como MVP.

Juan Soto, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Cristopher Sánchez, Fernando Tatís Jr., Ketel Marte, Julio Rodríguez, Sandy Alcántara, ente otros, conforman el roster de estrellas.

Las ausencias de jugadores como Rafael Devers, José Ramírez, Marcell Ozuna o Elly De La Cruz no parecen pesarle a un equipo tan amplio como el dominicano.

El principal objetivo es ganar su grupo. De lo contrario, podrían tener inconvenientes en los cuartos de final del evento.

¿Contra qué equipos puede jugar República Dominicana en los cuartos de final si es primero de grupo?

Si República Dominicana ratifica su favoritismo, tendría que enfrentar al segundo lugar del Grupo C, conformado por Japón, Australia, Corea del Sur, China Taipéi y República Checa.

Aunque los pronósticos no siempre son correctos, lo más probable es que Japón gane su llave y que Corea del Sur luche con China Taipéi por el segundo lugar, que también da acceso a la segunda ronda.

Corea del Sur es un equipo sólido, que tiene la segunda mejor liga de Asia y que cuenta con varios jugadores con experiencia en Grandes Ligas. China Taipéi, por su parte, vive un gran momento, después de haber ganado el pasado torneo Premier 12.

Lo positivo es que República Dominicana se mantendrá en el IoanDepot Park de Miami para disputar los cuartos de final, con el calor del público que seguramente llenará el estadio para respaldar a su selección nacional.

¿Contra qué equipos puede jugar República Dominicana en los cuartos de final si es segundo de grupo?

Si Dominicana tropieza con Venezuela o con Países Bajos, le podría tocar ser segunda de grupo, lo que le llevaría a enfrentar al primer lugar del Grupo C.

En ese caso, sería un juego contra Japón, que es el equipo favorito a avanzar en el primer puesto de ese emparejamiento. “Son muy buenos, pero les vamos a ganar”, dijo Fernando Tatís Jr. sobre un posible juego contra Japón.

Este partido también sería en el IoanDepot Park de Miami, así que los viajes no serán un problema para la escuadra quisqueyana.

El roster completo de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Manager: Albert Pujols.

Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.

Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.

Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatís Jr.

Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta, Abner Uribe.

Utility: Amed Rosario

