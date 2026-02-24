Albert Pujols anuncia la rotación de República Dominicana para el Clásico Mundial 2026

República Dominicana se presenta en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 como uno de los equipos favoritos para llevarse el trofeo de campeón gracias a un roster de lujo que no sólo tendrá a jugadores como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., y Fernando Tatís Jr. en su lineup, sino a abridores y relevistas consolidados en las Grandes Ligas.

Y con el roster ya definido, el manager Albert Pujols no perdió tiempo para anunciar la rotación que tendrá en el torneo de naciones.

Cristopher Sánchez se medirá a Nicaragua, Luis Severino a Países Bajos, Brayan Bello a Israel y el ganador del Cy Young Sandy Alcántara cerrará la fase de grupos ante Venezuela, en un partido que puede definir el primer lugar de la llave y dilucidar quién se medirá a Japón en la siguiente ronda.

“Ahora mismo tenemos primero a Cristopher Sánchez, Luis Severino lo tenemos pautado para el juego dos, Brayan Bello será para el juego tres y Sandy Alcántara se va a enfrentar una vez más contra Venezuela”, dijo Pujols en el programa radial Mañana Deportiva.

“Esto es un torneo corto y tienes que jugar con estrategia y ver la manera de avanzar a la segunda ronda. Ninguno de estos equipos son débiles, tienes que tratar a estos equipos como que si fueran uno de los mejores”, agregó.

República Dominicana llega al Clásico Mundial con la misión de lavar su imagen de 2023, justa en la cual no lograron avanzar de la fase de grupos. Cabe recordar que el país sabe lo que es ser campeón del torneo, ya que fueron monarcas en la edición de 2013.

“Creo que con el conjunto que estamos armando, en el que los muchachos saben que en el Clásico pasado no representaron al país como todo el mundo estaba esperando, todos saben que tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es tratar de ganar ese campeonato una vez más. Te puedo decir que todos los muchachos que nos estaban representando en el pasado Clásico se fajaron y la disciplina siempre ha estado ahí. Son cosas que pasan en la pelota, es un aprendizaje para tratar de prepararnos mejor”, declaró Pujols hace un mes a ESPN.

El roster completo de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Manager: Albert Pujols.

Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.

Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.

Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatís Jr.

Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta, Abner Uribe.

Utility: Amed Rosario

