¿Contra qué equipos puede jugar Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol?

Venezuela forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol y antes de comenzar el torneo tienen un objetivo claro: avanzar en la primera posición de la llave.

La tarea será muy complicada, ya que el grupo lo comparte con uno de los favoritos del campeonato, República Dominicana. Los dos primeros del grupo avanzan a la siguiente instancia, pero el precio que se debe pagar por quedar segundo puede ser muy alto, tomando en cuenta los emparejamientos de cuartos de final.

El grupo lo completan Países Bajos, Nicaragua e Israel. De los tres, el equipo más interesante es el europeo, que tiene varios jugadores estelares de Grandes Ligas en su nómina, como Ozzie Albies, Kenley Jansen y Xander Bogaerts.

A Venezuela le toca comenzar precisamente ante los holandeses el viernes, mientras que a Dominicana le tocará medirse a Nicaragua, un rival que no está llamado a ser uno de los favoritos del grupo para avanzar de ronda.

Venezuela tiene grandes ausencias, como el caso de José Altuve, Robert Suárez, Miguel Rojas, José Alvarado, Pablo López y Jesús Luzardo (podría lanzar en la segunda ronda). Sin embargo, cuentan con una nómina repleta de jugadores que brillan en la MLB.

Ronald Acuña Jr. es su principal figura, Jackson Chourio es el joven con más proyección del equipo y Salvador Pérez pondrá la experiencia como capitán. Omar López, quien repite como manager, será el encargado de poner las estrategias.

¿Contra qué equipos puede jugar Venezuela en los cuartos de final si es primero de grupo?

Si Venezuela consigue ubicarse en el primer lugar, se mediría en cuartos de final contra el segundo lugar del Grupo C. Esa llave está conformada por Japón, Corea del Sur, Australia, China Taipéi y República Checa.

Tomando en cuenta el favoritismo que tiene Japón en el torneo, habiendo conseguido tres títulos y siendo el vigente campeón, es poco probable que los nipones no avancen en el primer lugar. Lo más probable es que el segundo de grupo sea Corea del Sur, finalista de la edición de 2019.

De hecho, Corea del Sur venció en semifinales del Clásico de 2009 a Venezuela y luego perdió en entradas extras contra Japón en la final.

Este partido de cuartos de final se disputaría en el loanDepot Park de Miami, manteniendo a la selección vinotinto en su sede de Miami.

¿Contra qué equipos puede jugar Venezuela en los cuartos de final si es segundo de grupo?

Si Venezuela logra avanzar en el segundo lugar de su grupo, le tocaría "bailar con la más fea". En ese caso, enfrentaría al primer lugar del Grupo C en los cuartos de final y las probabilidades más altas es que ese rival sea Japón.

Los nipones tienen a Shohei Ohtani y a Yoshinobu Yamamoto como sus principales figuras. Aunque sería un choque de dos naciones importantes en el beisbol mundial, para Venezuela sería muy importante tratar de evitar al actual campeón.

Lo positivo es que Venezuela se mantendría en el IoanDepot Park de Miami, mientras que Japón tendría que jugar después de un largo viaje.

El roster completo de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Manager: Omar López.

Receptores: William Contreras, Salvador Pérez.

Infielders: Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar.

Outfielders: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio.

Lanzadores: José Alvarado, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Yoendrys Gómez, Carlos Guzmán, Pablo López, Andrés Machado, Germán Márquez, Keider Montero, Oddanier Mosqueda, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ángel Zerpa.

Utility: Javier Sanoja.

