El mensaje de Miguel Rojas tras saber que no estará con Venezuela en el Clásico Mundial de 2026

Miguel Rojas, el héroe de Los Angeles Dodgers en la pasada Serie Mundial, no estará con Venezuela en el Clásico Mundial, después de que surgiera como candidato para ser el utility del equipo.

El veterano de 36 años de edad, que cumplirá 37 en pleno torneo, lamentó no estar con su país, ya que no le fue aprobado el seguro médico que MLB y la Asociación de Peloteros utiliza para cuidar la salud de los peloteros.

"Hoy estoy bien triste...una verdadera lástima no poder representar a mi país y ponerme esa bandera en mi pecho. En esta ocasión, la edad no solo fue un número", escribió el infielder en su cuenta oficial en Instagram después de conocer la decisión de la compañía aseguradora.

Esta baja se suma a la de José Altuve y Jesús Luzardo, quienes no acompañarán al equipo venezolano en el Clásico. Esta semana fue de noticias positivas para Venezuela, con la confirmación de jugadores estelares como Ronald Acuña Jr., Maikel García, Jackson Chourio y Wilyer Abreu.

Sin embargo, la experiencia que podía darle Rojas al cuadro interior, sumado a su bate oportuno, es una dura baja para el conjunto vinotinto. El veterano viene de sorprender al mundo, con su cuadrangular en el séptimo juego de la Serie Mundial, un batazo que cambió la historia de la serie.

El veterano conectó el jonrón en la novena entrada para empatar el juego 4-4 y forzar las entradas extras. Sus jugadas defensivas fueron claves para mantener a los Dodgers en juego y se convirtió en enemigo público en Toronto, pues sus actuaciones fueron claves para el título de su equipo.

La presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol, Aracelis León, lamentó la situación con los seguros y sus peloteros. “Lo más álgido ha sido el tema de los seguros, porque las empresas hacen análisis de cada pelotero y debemos esperar el visto bueno de ellos con cada uno. El proceso es un poco lento”, explicó la directiva, según el periodista César Sequera.

Los rosters serán publicados el próximo jueves 5 de febrero por parte de MLB. En el equipo venezolano sigue siendo una incertidumbre la situación con Ranger Suárez, que acaba de firmar un gran contrato con los Boston Red Sox, y los agentes libres Luis Arráez y Eugenio Suárez, que deben finiquitar su situación contractual para poder representar a su país en el torneo que comenzará en el mes de marzo.

