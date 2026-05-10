¿Cómo es el contrato de Anthony Volpe con los New York Yankees?

La organización de New York Yankees siempre ha tenido fe en Anthony Volpe. Lo tomaron en la primera ronda del Draft de MLB de 2019 (fue la selección número 30 en general), le dieron un bono de $2.740.300 y de inmediato lo hicieron protagonista.

Volpe, nacido en Nueva York y que creció como seguir del equipo del Bronx, pronto pasó a ser uno de los prospectos top de las granjas de los Yankees y en 2023 tuvo su primera gran oportunidad de brillar, cuando llegó al campo de entrenamientos a ganarse el puesto de campocorto del manager Aaron Boone.

Y lo hizo. Superó al venezolano Oswald Peraza -que ya no está en la organización neoyorquina- y se quedó como titular por tres campañas consecutivas. En esa de su debut hizo historia en el equipo al ser el primer novato de los Yankees en ganar un Guante de Oro y tener una temporada de 20 jonrones y 20 bases robadas.

A pesar de ello, desde la gerencia que lidera Brian Cashman no le han ofrecido una extensión de contrato que garantice su permanencia en la escuadra. En marzo de 2025 corrieron rumores sobre la posibilidad de estas conversaciones e incluso el analista Pete Caldera, de northjersey.com, reportó que las negociaciones habían iniciado.

“Si los Yankees alguna vez aceptan la idea, tal vez haya un pago diferido por adelantado, con un menor impacto en las nóminas a corto plazo”, escribió Caldera en esa ocasión. Volpe nunca confirmó la veracidad de los rumores y declaró: “Si sucede algo así, ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento”.

El momento sigue sin llegar y la situación contractual de Volpe no ha cambiado.

¿Qué contrato tiene Anthony Volpe con los Yankees?

Volpe no ha recibido una oferta de extensión, y sigue bajo control del equipo. Los Yankees lo mantuvieron como parte de la organización al darle un contrato para la temporada de 2026.

¿Cuál es su salario?

Este es el primer año en el que Anthony Volpe pudo recibir un aumento. Hasta 2025 percibía salario mínimo, pero en esta campaña pactó un ingreso de 3.475.000 dólares para evitar la audiencia de arbitraje.

¿Cuándo será agente libre?

A Volpe, de 25 años de edad, le quedan todavía un par de temporadas bajo la figura del arbitraje y bajo control de los Yankees. No será agente libre hasta que se abra el mercado para la temporada de 2029.

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