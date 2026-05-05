Manager de Yankees anuncia si utilizará a Anthony Volpe en una posición distinta a la de campocorto
Sigue resonando en MLB la decisión que tomaron los New York Yankees el domingo, cuando asignaron a Anthony Volpe a Triple A y con ello se decidió la diatriba sobre quién sería el campocorto titular.
Pero la discusión no termina con José Caballero instalado en la posición en el equipo de Aaron Boone. El destino de Volpe está en la incertidumbre aunque el manager no ha descartado su regreso a las Grandes Ligas.
“Se trata de reconocer la situación actual del club. No significa que alguien sea mejor o peor”, dijo Boone a los reporteros. “Creo que Anthony tendrá una larga carrera y será un jugador excelente en esta liga. Su siguiente paso es lograr mayor consistencia ofensiva. Incluso con algunos de sus altibajos, creo que ha sido mucho mejor jugador de lo que a veces se dice de él”.
Con 25 años de edad, una de las grandes inquietudes que se tejen sobre Volpe es su inconsistencia defensiva. Por eso hay dudas de que se mantenga como torpedero en el futuro.
Boone inicialmente señaló que Volpe estaba entrenando exclusivamente como campocorto. Pero eso también parece haber cambiado.
¿Jugará Anthony Volpe en una posición diferente al campocorto?
El manager Aaron Boone no ha dado una palabra terminante al respecto. “Ya veremos. Por ahora, jugará como campocorto”, dijo Boone. “Si surgen esas conversaciones en los próximos días, las tendremos. Pero no ahora”.
De momento tendrá que alternarse la posición con el prospecto George Lombard Jr. en el Scranton-Wilkes/Barre, la sucursal Triple A de los Yankees. Lombard también es un campocorto natural, aunque ha estado jugando ocasionalmente en tercera base y en segunda. Existe una posibilidad de que experimenten algo similar con Volpe aunque no sería de forma inmediata.
¿Anthony Volpe ha jugado en otras posiciones con Yankees?
En tres temporadas en Grandes Ligas con los Yankees, Volpe ha jugado exclusivamente como torpedero. En sus 470 partidos en MLB acumula 567 putouts, 1.027 asistencias, 52 errores y 191 dobleplays con porcentaje de fildeo de .968. En 2023, en su año de debut, ganó el Guante de Oro, pero en 2025 cometió más errores que cualquier campocorto de las mayores.
En las menores sí ha aparecido en otras posiciones, aunque de manera muy fugaz. En 2021 apareció en dos partidos como segunda base (uno con Tampa en Clase A y el otro con Hudson Valley, categoría Clase A+) y en tres como antesalista, todos con el Tampa Tarpons.
¿Qué pasará con George Lombard Jr.?
La decisión sobre Anthony Volpe complica el panorama actual y futuro del campocorto de los Yankees. No sólo siembra dudas sobre la permanencia de Volpe en la posición (e incluso en la organización del Bronx), sino que lleva a preguntarse qué harán en el Scranton, a donde fue promovido George Lombard Jr. recientemente. El prospecto número 1 de las granjas neoyorquinas estará jugando en otras posiciones del infield, explicó el manager Aaron Boone.
“George, como ha hecho muchas veces, se moverá de un lado a otro”, dijo Boone. “Seguiremos revisando esto a medida que avancemos. Pero George ya tiene mucha experiencia jugando en tercera, segunda y campocorto, todo muy bien. No será nada muy diferente para George”.
