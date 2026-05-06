¿Cuál es el contrato de Corey Seager que absorberían los Yankees en un cambio con los Rangers?

Ahora que los New York Yankees decidieron asignar a Anthony Volpe a las menores, en MLB se cree que el paso siguiente es que podrían ir por una estrella para entregarle el campocorto, a pesar del respaldo que le han dado a José Caballero.

Hay reportes que hablan del interés que mostraron en el Bronx durante el receso de campaña para adquirir a Corey Seager -que está de visita en Yankee Stadium estos días con el equipo de Texas- y por eso se han intensificado los rumores.

Seager, de 32 años de edad, podría resultar clave para las aspiraciones de los Yankees de llegar lejos en los playoffs. El veterano de 12 temporadas en las Grandes Ligas ha sido campeón de la Serie Mundial dos veces, con Los Angeles Dodgers y los Rangers, y en ambas ocasiones fue elegido Jugador Más Valioso de la serie.

En Nueva York no se ha hablado de la posibilidad de acudir al mercado de cambios en busca del infielder, pero adquirirlo sin dudas sería una mejora importante para la plantilla del manager Aaron Boone, aunque abriría la puerta a interrogantes sobre el futuro tanto de Volpe como del prospecto George Lombard Jr. en la organización.

Sólo habría que salvar un par de obstáculos para que vuelvan a tener un torpedero de élite: que en la gerencia estén dispuestos a asumir el costo de su contrato con los Rangers y que Seager acepte la transferencia. En su convenio laboral está establecido un poder de veto para ocho equipos, que en el reporte del portal Spotrac no aparecen especificados.

¿Qué contrato tiene Corey Seager con los Rangers?

El veterano Corey Seager llegó a los Rangers en la agencia libre de 2022, cuando firmó un contrato por 10 temporadas y 325 millones de dólares. En la temporada de 2026 ganará un salario de $31.5 millones. Si bien es de esperarse que Texas asuma parte de la deuda si el campocorto es traspasado, este compromiso sería significativo para una nómina con contratos grandes como la de Nueva York.

¿Qué números tiene Corey Seager en 2026?

Aunque no tiene una mala defensa, a Seager se le conoce como un torpedero de perfil ofensivo, Por algo ha ganado tres Bates de Plata y sigue sin celebrar la conquista de un Guante de Oro. Tiene tres temporadas de al menso 30 cuadrangulares y dos con más de 40 dobles.

En 34 juegos de la temporada de 2026, tiene una línea ofensiva de .206/.311/.397 y OPS de .708 (con el average más bajo de su carrera), suma 12 extrabases (seis jonrones y seis dobles) y 17 carreras impulsadas.

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