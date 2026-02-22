El contrato que firmó el mexicano Ramón Urías con los St. Louis Cardinals

El infielder mexicano Ramón Urías firmó este fin de semana un contrato con los St. Louis Cardinals por un año y 1.5 millones de dólares con una opción mutua para la temporada de 2027, la cual sirve de incentivo para una campaña en la que estará obligado a mejorar sus números ofensivos.

Urías, de 31 años, pasó la mayor parte de su carrera con los Baltimore Orioles antes de ser traspasado a los Houston Astros a mitad de la temporada pasada. Entre ambos equipos, dejó promedios de .241/.292/.384 con 17 dobles, 11 jonrones y 44 carreras remolcadas.

Recuérdese que su mejor temporada fue la de 2022, cuando conectó 16 cuadrangulares y ganó un Guante de Oro en la tercera base, su posición principal. También tiene experiencia en segunda base, campocorto y primera base, por lo que los pájaros rojos ganan un utility con experiencia para una campaña en la que deben reivindicarse en la División Central de la Liga Nacional tras quedar eliminados en 2025 con marca de 78-84.

¿Ramón Urías irá al Clásico Mundial de Béisbol con México?

Aunque Ramón Urías está en el roster del manager Benjamín Gil para el Clásico Mundial de 2026, no es menos cierto que su acuerdo con los Cardenales puede cambiar su estatus, a poco más de una semana para que comience el torneo de naciones.

Ahora que firmó con los Cardinals y está entrando en entrenamientos de primavera y preparación con su equipo, existe la posibilidad de que el club le niegue permiso para jugar el Clásico o que tenga que priorizar su preparación con la organización.

Y es que la publicación de las nóminas de los equipos ni exime a que haya bajas de última hora, como las que ha tenido la selección de Venezuela con Pablo López y José Alvarado.

El roster completo de México en el Clásico Mundial 2026

Manager: Benjamín Gil.

Receptores: Alejandro Kirk, Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Noel Diaz, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Tellez, Luis Urias.

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Julian Ornelas, Alejandro Osuna, Alek Thomas.

Lanzadores: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert Garcia, Luis Gastelum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Victor Vodnik, Taijuan Walker.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de México?

El manager Benjamin Gil lamentó la ausencia del antesalista Isaac Paredes, que fue pieza clave para el equipo en 2023. Tampoco cuentan con Julio Urías, que no ha lanzado en Grandes Ligas desde 2023, ni con Patrick Sandoval ni con la promesa de los Boston Red Sox, Marcelo Mayer.

