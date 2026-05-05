¿Cómo es el contrato de José Caballero con los New York Yankees?

José Caballero es el hombre del momento en el Bronx. Los New York Yankees anunciaron el domingo que asignarían a Triple A al ganador del Guante de Oro Anthony Volpe, lo que indica que el panameño se quedará como el campocorto titular esta temporada de MLB.

Caballero se ganó el puesto con un trabajo defensivo impecable, una velocidad en las bases que le tiene como líder en bases robadas de la Liga Americana y ha sido importante para el manager Aaron Boone con batazos oportunos que le han permitido ser el protagonista de algunos triunfos. Ha hecho su aporte para el buen momento que vive el equipo y así fue reconocido.

Lo mejor de todo para la organización neoyorquina es que el infielder de 29 años de edad les resulta muy económico, y a la postre si no quieren encargarle la posición (porque seguramente tendrá que volver a pelear el puesto con Volpe o promuevan a George Lombard Jr.) también les servirá como una pieza de cambio de mucho valor por su estatus contractual.

De momento, está apoderado de la titularidad y el cuerpo técnico elogia su desempeño. “Primero que nada, debemos reconocer lo bien que ha jugado [Caballero]. Ha sido un factor clave para que hayamos tenido un excelente comienzo de temporada, tanto en ataque como en defensa”, dijo Boone. "Es así de simple".

Jose Caballero in his last 10 games:



.333 BA

3 HR

4 RBI

12 H

.980 OPS pic.twitter.com/uRANl4btis — SleeperYankees (@SleeperYankees) May 2, 2026

¿Cómo es el contrato de José Caballero y cuándo será agente libre?

Los Yankees pactaron con Caballero un salario de 2 millones de dólares para la temporada de 2026, que fue la primera en la que el panameño era elegible al arbitraje. Le quedan otros tres años de control y no será agente libre hasta el mercado de 2030.

¿Cómo llegó a los New York Yankees?

El 3 de julio de 2025, justo antes de que se venciera la fecha límite de cambios, los Yankees pactaron la adquisición de Caballero desde los Tampa Bay Rays por el outfielder venezolano Everson Pereira. El acuerdo se cerró durante una serie entre ambos equipos.

¿Cuáles son sus números en los Yankees?

Desde su llegada al equipo del Bronx, el infielder panameño tiene promedios de .263/.338/.429, OPS de .767, 7 jonrones, 12 dobles, 22 carreras impulsadas y 28 bases robadas. En esta temporada de 2026, que es la cuarta en la carrera de Caballero, muestra una línea de .261/.313/.412, con .724 de OPS, 4 vuelacercas, 6 dobles, 13 remolcadas y es líder en robos de la Liga Americana con 13.

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