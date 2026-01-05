El contrato que le dieron los Yankees a Paul DeJong

Los New York Yankees continúan apostando por la experiencia como una vía para reforzar su roster de cara a la próxima temporada. Pues en esta ocasión, la llegada de Paul DeJong avala lo dicho.

Es que la popular organización del Bronx completó un acuerdo con el veterano infielder, quien fortalecerá el cuadro interior para el manager Aaron Boone. Un movimiento de bajo riesgo en el que la escuadra neoyorquina sigue sumando jerarquía, a fin de dar el siguiente paso en 2026 y regresar a la Serie Mundial, como en 2024.

¿Qué tipo de contrato le otorgaron los Yankees a Paul DeJong?

El periodista Jon Heyman reportó que el contrato del seleccionado a un Juego de Estrellas de MLB es de ligas menores e incluye invitación al venidero campo de entrenamiento primaveral.

De ese modo, el ex St. Louis Cardinals, Chicago White Sox y Washington Nationals, entre otras divisas, devengará alrededor de 800 mil dólares en 2026.

A sus 32 años, DeJong vivió los mejores momentos de su carrera con los Cardinals entre 2017 y 2023, etapa en la que se consolidó como uno de los campocortos más productivos de la Liga Nacional, incluso cosechando cursos de 25 y 30 cuadrangulares. Sin embargo, su rendimiento ha sido irregular en las últimas campañas, mientras que militó en 2025 con los Nats, donde participó en 57 encuentros, dejando .228 de average junto a .269 de OBP, seis jonrones y 23 producidas.

The Yankees are signing Paul DeJong to a minor league deal with an invite to spring training, per @JonHeyman



DeJong played in 57 games with the Nationals last year, playing multiple infield positions and logging a .642 OPS pic.twitter.com/FSDzvhxbkc — Yankees Videos (@snyyankees) January 4, 2026

Para los Yankees, contar con el citado infielder en el Spring Training representa una alternativa más en la lucha por un puesto en la reserva. Pues se espera que José Caballero vea acción frecuente como campocorto en el arranque del ejercicio al menos durante el primer mes, mientras Anthony Volpe se recupera de una cirugía en el hombro izquierdo. Asimismo, la afamada franquicia aseguró recientemente el regreso de Amed Rosario con un contrato de 2.5 millones de dólares, sumando otro bateador derecho con capacidad para desempeñarse en varias posiciones.

El panorama se completa con el venezolano Oswaldo Cabrera, quien se perfila para estar listo tras superar la fractura de tobillo que sufrió en mayo pasado. Este grupo de jugadores ofrece profundidad y flexibilidad, elementos clave para afrontar una campaña larga y exigente.

Por último, el arribo de DeJong se produce en un contexto en el que los Yankees siguen enfocados en su gran objetivo del receso invernal: lograr la vuelta del versátil cañonero Cody Bellinger, a no ser que puedan firmar al también jardinero y cuatro veces All Star, Kyle Tucker.

Más noticias sobre los New York Yankees