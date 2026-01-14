Corea del Sur en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

El regreso de Ryu Ji-hyun como manager de la selección para la edición de 2026 en el Clásico Mundial de Béisbol es una declaración de intenciones: en Corea del Sur están decididos a volver aser parte de la élite.

Tienen una de las ligas más fuertes de Asia, ocupan el sexto lugar del ranking mundial y constantemente compiten con Japón en torneos internacionales, pero en Corea del Sur tienen una tarea pendiente. Desde que jugaron la final en 2009 no han podido pasar de la primera ronda del Clásico.

La designación del experimentado estratega fue sólo el primer paso. La selección de Corea ya está entrenando en Saipan con la presencia de algunos jugadores de MLB, como el utility de Los Angeles Dodgers Hye-seong Kim, y esperan que se unan otros peloteros de Grandes Ligas.

Ryu Ji-hyun (centro) será el manager de Corea del Sur en el Clásico Mundial | Daniel Shirey/GettyImages

“Ayer hablé con los jugadores sobre la necesidad de reunirnos y entrenar tan temprano en el año, y sentí que todos debíamos estar de acuerdo para aprovechar al máximo esta oportunidad”, dijo Ryu a periodistas de Corea del Sur. “Y todos los jugadores se involucraron incondicionalmente. A medida que entrenan en condiciones más cálidas, tendrán la oportunidad de ponerse en muy buena forma física”.

En esta edición tienen una oportunidad de conseguir la clasificación a cuartos de final. Comparten el Grupo C, con sede en el Tokyo Dome, con Japón, República Checa, China Taipei y Australia.

¿Cuál fue su mejor actuación?

La escuadra coreana se estrenó con fuerza en el Clásico Mundial de Béisbol y en la primera edición llegó hasta las semifinales, derrotando un par de veces a los japoneses y terminando en el tercer lugar.

Pero lo mejor estaba por venir: en 2009 se abrió camino hasta instalarse en la final, y aunque libró una batalla memorable con Japón no pudo evitar la derrota con marcador de 5-3 en el partido por el título.

Team Korea wraps up Pool B play with a #WorldBaseballClassic record of 22 runs in a single game! pic.twitter.com/35pJCA3glP — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2023

Ese subcampeonato ha sido su mejor actuación histórica en el torneo y luego de alcanzar esa instancia no ha podido volver a superar la primera ronda. En 2023 dejó una huella al imponer un récord para la competencia con la mayor cantidad de carreras anotadas para un equipo, conquistado en su triunfo sobre China por 22-2.

Las leyendas de Corea del Sur en el Clásico Mundial

En las primeras ediciones del Clásico Mundial la selección de Corea del Sur tuvo en sus filas a Chan-Ho Park, el primer lanzador de este país en jugar en las Grandes Ligas. También contaron con jugadores que termianron seleccioandos para el Todos Estrells del torneo como el lanzador Jung Keun Bong y Seung-Yeop Lee; así como con el recientemente fallecido campocorto Kim Min-jae.

Más recientemente se han reforzado con peoteros establecidos en Grandes Ligas como Tommy Edman y el ganador del Guante de Oro Ha-Seong Kim.

¿Qué posibilidades tiene Corea del Sur en el Clásico Mundial de 2026?

Hyeseong Kim, de los Dodgers, ya está concentrado con la selección y el manager Ryu Ji-hyun confía en que llegarán a acuerdos para recibir a Riley O'Brien y Jahmai Jone. También hay posibilidades de reforzarse con Dane Dunning, Rob Refsnyder y el relevista Go Woo-suk, mientras que Ha-seong Kim y Lee Jung-hoo se unirán en Japón si consiguen los permisos.

Es factible ver a Corea del Sur avanzando a cuartos de final porque está en un grupo accesible, aunque faltaría ver si consiguen llegar más lejos. En los pronósticos de las casas de apuestas y la Inteligencia Artificial no son muy optimistas de que verlos pelear el título y les dan 3% de probabilidades de ser campeones.

