¿Cuál es el contrato de Alex Cora con los Boston Red Sox y cuánto le pagarán tras despedirlo?

El despido de Alex Cora por parte de los Boston Red Sox tomó por sorpresa a la MLB este sábado. El manager puertorriqueño y cinco miembros de su cuerpo técnico fueron desvinculados del equipo justo cuando pusieron fin a una cadena de derrotas y con una diferencia de carreras histórica.

Sin embargo, pesó más el balance de 10-17 que muestra el conjunto tras cumplirse un mes de temporada. El propietario de los Red Sox, John Henry, emitió un comunicado y se espera que este domingo ofrezcan detalles sobre el plan para el resto de la campaña.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Medias Rojas en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud. Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del terreno de tantas maneras importantes”, dijo Henry.

Lo más asombroso de esta decisión es que el boricua Cora, el segundo manager latino que gana una Serie Mundial, estaba en mitad de un contrato firmado en 2024.

Alex Cora will now be the hottest commodity for the next managerial vacancy, and it’s no secret that he has a close relationship with Phillies president Dave Dombrowski — Bob Nightengale (@BNightengale) April 25, 2026

¿Cómo era el contrato que tenía Alex Cora con Boston?

Alex Cora no llegó a cumplir la mitad de un contrato que se anunció con toda pompa en julio de 2024, una extensión que lo ataba –o eso esperaban, al menos—a los Red Sox hasta 2027. El acuerdo fue de tres años y 21.7 millones de dólares y le garantizaba un salario de poco más de $7 millones anuales.

Esa extensión llegó antes de que terminara su contrato y en su momento el gerente Craig Breslow dijo sobre el acuerdo: “¿Cómo supimos que esta fue la decisión correcta? Cuando entré al vestuario, recibí una ovación, lo que demuestra que los jugadores lo aprecian. Saben lo especial que es. Creo que la ciudad de Boston también lo sabe. Estamos muy entusiasmados con lo que podemos lograr juntos”.

Con este despido, Boston debe pagarle 14.5 millones de dólares a Alex Cora por lo que queda de contrato.

¿Cuánto dinero ganó en total en su carrera en Boston?

Alex Cora estaba iniciando su octavo año como manager de los Red Sox (en dos etapas, se separó del cargo en 2020 por el escándalo del robo de señas de los Astros en 2017). Se piensa que ganó más de 30 millones de dólares en su paso como dirigente en Boston.

Sólo se conocen los detalles de la última extensión de contrato que firmó en julio de 2024, los acuerdos previos no fueron revelados. Aún así, se cree que entre 2018 y 2020 (su contrato inicial) ganó entre 2.4 y 3 millones de dólares y que este monto se elevó a entre $8 millones y $10 millones en su regreso con un acuerdo entre 2021 y 2024.

¿Qué ganó Alex Cora como manager?

El primer año de Cora al frente del equipo fue el más exitoso, con el campeonato en la Serie Mundial de 2018. Ese año, además, establecieron un récord de la franquicia con 108 victorias y dominaron la postemporada con un impresionante balance de 11-3.

¿Cuál fue su récord como manager en Boston?

En sus ocho años al frente del cuerpo técnico de Boston Red Sox el puertorriqueño dejó balance de 620 triunfos por 541 derrotas. En 2025 puso fin a una racha de tres temporadas quedando fuera de los playoffs, pero no pudo avanzar demasiado lejos al ser eliminado en la Serie de Comodines por los Yankees.

¿Quiénes podrían sustituir a Alex Cora en Red Sox?

De momento fue nombrado como manager interino Chad Tracy, el dirigente del equipo Triple A, y se esperaba que en algún momento Jason Varitek asumiera este rol pero ahora su futuro en la organización es incierto. Este domingo la gerencia daría una conferencia de prensa para hablar del plan para la escuadra.

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