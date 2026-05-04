¿Cuál es la lesión de Ben Rice y cuándo regresará a los New York Yankees?

Hubo preocupación entre los seguidores de los New York Yankees cuando Ben Rice no salió a jugar después del tercer inning del duelo contra Baltimore Orioles en la jornada dominical de la MLB.

Rice, de 27 años de edad, hizo un gesto de dolor luego de ser golpeado en la mano izquierda cuando intentaba atrapar un tiro a la primera base de Max Fried (que trataba de sorprender a Leody Taveras). Fue sustituido por el veterano Paul Goldschmidt después de que los Yankees batearan en la tercera entrada.

“Vi que el lanzamiento fue bajo, pero en realidad fue un poco más bajo de lo que pensaba”, dijo Rice sobre el incidente. “Me agaché rápidamente como si fuera a caer al suelo, pero al final se quedó un poco arriba, así que la atrapé mal y me golpeó en la palma de la mano”.

La preocupación está más que justificada. Que Rice, el primera base titular, no pueda jugar significaría perder al mejor remolcador del equipo de Aaron Boone (27 carreras impulsadas) y el segundo mejor jonronero del club (12). Es, además, el líder de la Liga Americana en average, OBP, slugging y OPS con .343, .455, .759 y 1.214, respectivamente.

"It's a little sore, but should be alright"



Ben Rice says he feels "good" after leaving today's game with a hand contusion: pic.twitter.com/vg3gH7Xjo0 — Yankees Videos (@snyyankees) May 3, 2026

¿Qué lesión tiene Ben Rice?

A pesar de la alarma que provocó el hecho de que abandonara el juego tan temprano, los seguidores de los Yankees pueden estar aliviados. Ben Rice sólo tiene una contusión en la mano izquierda y los rayos X que le practicaron de inmediato mostraron que no tiene fractura.

“Me siento bien”, dijo el inicialista a los reporteros tras el partido. “Me duele un poco, pero debería estar bien”.

¿Cuándo volverá a jugar con los Yankees?

Que no tenga fractura es una buen noticia, pero en Nueva York no tienen certeza de cuánto tiempo necesitará para volver. El mismo domingo hizo algunos swings, pero sintió molestias cuando aumentó la velocidad.

Está en observación diaria y de acuerdo con el manager Aaron Boone le tomará “uno o dos días” volver a jugar, por lo que seguramente no estará en la alineación del último juego de la serie contra Baltimore este lunes en la noche. No fue inscrito en lista de lesionados y está en observación diaria.

¿Cómo quedará el lineup de los Yankees sin Ben Rice?

Sin Ben Rice en el lineup (y con Giancarlo Stanton en la lista de lesionados), Aaron Judge perderá a su socio en la producción de carreras. Sin embargo, defensivamente el manager Aaron Boone está blindado porque le dará oportunidad de jugar al veterano inicialista Paul Goldschmidt.

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Paul Goldschmidt Primera base Jasson Domínguez Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Austin Wells Receptor Ryan McMahon Tercera base José Caballero Campocorto

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