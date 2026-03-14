¿Cuál es la lesión de José Berríos que le impidió lanzar con Puerto Rico en el Clásico Mundial?

La selección de Puerto Rico guardaba esperanzas de que José Berríos se les uniera para los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol en Houston, que disputarán contra Italia. Al derecho le estaba yendo bien en el campamento de Toronto Blue Jays y el manager Yadier Molina lo esperaba para reforzar el cuerpo de lanzadores en la fase crucial del torneo.

Pero no fue posible. Durante la semana se supo que le fue negado el seguro y que en una resonancia magnética, parte de los exámenes de rutina para permitir su intervención en el torneo, se detectó una inflamación en el codo que no está relacionada con la lesión que tuvo al final de la temporada pasada de MLB.

“Es extraño. La resonancia magnética detecta algo, y lo que siento es muy diferente”, dijo Berríos tras conocerse la noticia de que no podría uniformarse con la escuadra de Puerto Rico. “La resonancia magnética indica que tengo inflamación, así que debemos ocuparnos de eso”.

José Berrios (elbow inflammation) will visit Dr. Meister on Tuesday, John Schneider says.



Meister has viewed the MRI. This will be for an in-person evaluation. #BlueJays — Keegan Matheson (@KeeganMatheson) March 13, 2026

La situación con Berríos llevó a Yadier Molina a darle la apertura clave contra Italia al veterano Seth Lugo, pero si avanza a semifinales tendrá que pensar muy bien en quién será su abridor.

¿Qué pasará con José Berríos?

Inicialmente se dijo que el hallazgo en la resonancia de Berríos no afectaría su plan de trabajo de la pretemporada, pero luego se anunció que no haría la salida que tenía prevista con los Blue Jays.

Es más, el manager John Schneider informó el viernes que el derecho boricua de 31 años de edad visitará el martes a un especialista, el doctor Keith Meister, para que evalúen la inflamación de su codo derecho. “Esta es una dolencia diferente”, aseguró el piloto.

Schneider le dijo a Keegan Matheson de MLB.com que aunque no es la noticia que esperaban, son positivos con respecto al hecho de haber detectado la inflamación en una etapa temprana, sin siquiera molestias para el jugador.

¿Cómo quedará la rotación de los Toronto Blue Jays sin José Berríos?

Es muy pronto para saber el alcance de lesión de José Berríos, pero es probable que se pierda el Opening Day. El boricua había lanzado temporadas enteras de forma consecutiva desde 2018 hasta 2024 y fue en la campaña pasada cuando tuvo su primer paso por la lista de lesionados.

En caso de estar inhabilitado para la inauguración - como lo estará Shane Bieber -, los campeones de la Liga Americana tienen varias opciones para la rotación de abridores: Kevin Gausman, Dylan Cease, Cody Ponce, Trey Yesavage, Eric Lauer y Max Scherzer.

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