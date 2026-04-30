¿Cuál es la lesión que sufrió Jasson Domínguez y cuándo podrá volver a jugar con los Yankees?

No fue agradable para los New York Yankees ver salir del juego del miércoles a Jasson Domínguez. Era apenas su tercer partido en MLB esta temporada, Giancarlo Stanton está en lista de lesionados y Randal Grichuk fue puesto en asignación, por lo que el manager Aaron Boone tiene razones para preocuparse.

Este jueves los Yankees tienen jornada libre, pero el regreso a Nueva York servirá para hacer nuevos exámenes a Domínguez, luego de que los rayos X que le practicaran en el Globe Life Field de Arlington no fuesen concluyentes.

“Odias ver eso”, declaró Boone al portal de MLB tras el partido. “Con suerte, las pruebas no revelarán mucho y es sólo un hematoma, y trabajaremos en ello. Pero es desconocido en este punto”.

Jasson Dominguez left today’s game with a left elbow contusion. He was examined by Rangers Team Physician Dr. Evan. X-Rays were taken and further imaging is required in New York #yankees — Meredith Marakovits (@M_Marakovits) April 29, 2026

¿Qué lesión tiene Jasson Domínguez?

Domínguez fue golpeado en el codo izquierdo por una recta cortada de 89.1 millas por hora del veterano abridor de los Rangers, Nathan Eovaldi, en el cuarto inning. El dominicano o salió de inmediato, se mantuvo en juego para correr las bases pero en la parte baja de la entrada fue reemplazado por Max Schuemann (recién ascendido desde Triple A) en el jardín izquierdo.

¿Cuál fue la reacción de Jasson Domínguez?

El outfielder y bateador ambidiestro de 23 años de edad no parece estar demasiado preocupado por la situación.

“Me dio justo en el codo”, explicó Domínguez. “Hasta este momento, no siento ninguna preocupación... Justo cuando me golpeó, mi brazo se adormeció un poco, pero desde entonces sólo ha estado hinchado. Esto es béisbol. Es lo que es”.

¿Cuál es plan de los Yankees?

Será este jueves, cuando se practique una resonancia, cuando los Yankees tengan mayor información sobre la gravedad de la dolencia del dominicano y puedan saber cuánto tiempo estará fuera. En el mejor de los casos, podría regresar durante la serie de fin de semana contra los Orioles en Yankee Stadium.

Pero si necesita más tiempo, en el Bronx tendrán que tomar decisiones. El veterano Paul Goldschmidt podría quedarse como bateador designado (o en la inicial, para que Ben Rice sea el designado) a pesar de sus números, pero sin Stanton ni Grichuk disponibles tendrían que preguntarse si es el momento para el debut del prospecto Spencer Jones en las Grandes Ligas o si buscarán un reemplazo en el mercado.

¿Qué números tiene Jasson Domínguez en 2026?

Domínguez estuvo encendido todo el Spring Training y sus primeras semanas con el Scranton, pero a su llegada a las mayores no pudo replicar ese ritmo. Estaba jugando su tercer partido cuando fue golpeado y apenas tiene un hit (un sencillo), con promedios de .111/.200/.111 y OPS de .311 sin remolcadas.

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