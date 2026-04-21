¿Cuál es la polémica regla para Shohei Ohtani y los Dodgers en la MLB?

El manager de los Chicago Cubs, Craig Counsell, alzó su voz en contra de la MLB por la regla que permite que Los Angeles Dodgers cuenten con 14 lanzadores, para permitir que Shohei Ohtani sea un jugador de dos vías.

Cada equipo de Grandes Ligas puede tener 13 lanzadores inscritos hasta septiembre, cuando los rosters se amplían y el número aumenta a 14. Sin embargo, los Dodgers pueden tener 14, incluyendo a Ohtani, quien también hace las veces de bateador designado.

Al ser la misma persona, la MLB lo toma en cuenta como un bateador en cuanto a roster se refiere, pero también puede lanzar. Incluso, aunque al estratega de los Cubs no le guste la idea, cualquier jugador de posición puede subir al montículo y lanzar si así el club lo requiere, como ha pasado en múltiples ocasiones con los juegos abiertos por mucha diferencia de carreras.

"Es una regla para favorecer a la ofensiva, creo yo, más que nada, si me preguntan", dijo Counsell. "Y luego resulta que hay un equipo al que se le permite tener, básicamente, uno de cada tipo, y que ese jugador recibe una consideración especial. Lo cual es, probablemente, la regla más extraña... Para un solo equipo".

Chicago Cubs manager Craig Counsell says it’s bizarre that the Dodgers get to carry 14 pitchers on their roster as special consideration for Shohei Ohtani being a 2-way player 😳



Any other team could apply this rule with their own 2-way player. pic.twitter.com/ijCWPhHSRO — Dodgers Nation (@DodgersNation) April 21, 2026

¿Desde cuándo se permite que un equipo tenga inscritos a 14 lanzadores?

Esta regla entró en vigencia, en el caso de los equipos de Ohtani, en 2020. En ese entonces pertenecía a Los Angeles Angels, que tenían también inscrito a 14 lanzadores, incluyendo a Ohtani, que también era su bateador designado.

"No existe otro jugador como él, pero hay un equipo que se rige por reglas diferentes gracias a ese jugador", afirmó Counsell.

¿Cuándo se considera que un jugador es de dos vías?

Hay ciertos parámetros que se deben cumplir para tener la dualidad de ser lanzador y bateador. La MLB ha tenido criterios bien marcados sobre este aspecto y tiene varias exigencias:

Haber lanzado al menos 20 entradas en las Grandes Ligas.

Haber iniciado al menos 20 juegos de Grandes Ligas como jugador de posición o bateador designado, con al menos tres veces al bate en cada uno de esos encuentros.

La respuesta del manager de Dodgers Dave Roberts a Counsell

Fiel a su estilo, el manager de los Dodgers, Dave Roberts fue muy político al ser consultado por las declaraciones de Counsell. El estratega destacó que el gran beneficio es tener a un jugador que pueda cumplir ambas funciones.

"El asunto es que sí nos beneficia, porque tenemos al jugador”, señaló Roberts. “Pero eso es algo que cualquier equipo que tuviera a Ohtani tendría con ese jugador. Estamos más que dispuestos a que otros equipos salgan y encuentren a uno que pueda hacer ambas cosas. Él es una excepción, porque es excepcional. Es lo que es”.

Gracias a esas habilidades, Ohtani ha ganado cuatro veces el MVP, en cinco ocasiones ha asistido al Juego de Estrellas, fue Novato del Año y ha ganado dos títulos de Serie Mundial.

Más contenido de Los Angeles Dodgers