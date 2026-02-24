¿Cuál es el rol de Miguel Cabrera en el Spring Training de los Detroit Tigers en 2026?

Miguel Cabrera se presentó en Lakeland, Florida, a los entrenamientos de los Detroit Tigers, como invitado especial de la organización. El ex slugger, que tiene méritos para llegar al Salón de la Fama cuando sea elegible, se prepara para ser coach de bateo de Venezuela en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

No es la primera vez que Cabrera trabaja en los campos de entrenamiento de Detroit. Lo ha hecho en los últimos años, después de cumplir con su última temporada como pelotero en 2023.

Cabrera confesó que extraña ser parte de un Spring Training, pero no echa de menos jugar béisbol. Ahora tiene más tiempo para su familia, sus amigos y sus negocios.

"Extraño estar aquí", dijo Cabrera al periodista Chris McCosky del The Detroit News. "¿Pero jugar? No. Mi cuerpo ya no aguanta más".

Cabrera tiene la función de asistente especial del presidente de los Tigers, Scott Harris, dando consejos importantes para que los Tigres vuelvan a tener un gran año como ocurrió en 2025.

"Realmente no necesita presentación. Pero quería reconocerlo ante el grupo. Lo saludé a él, a Tram (Alan Trammell) y al Capitán (Jim Leyland). Son como leyendas entre nosotros", aseguró el manager AJ Hinch.

Cabrera trabaja con algunos bateadores de los Tigers, ofreciendo algunos tips que pueden ser claves en la temporada 2026. Después hará lo mismo pero en un cargo de mayor importancia, como lo es ser coach de bateo de la ofensiva de Venezuela en el Clásico.

Cabrera ha estado en todas las ediciones del Clásico Mundial y esta vez será la primera que lo haga en un rol diferente. Sabe que el equipo tiene grandes posibilidades por el gran talento que tienen, con estrellas de la talla de Gleyber Torres, Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Jackson Chourio, Wilyer Abreu, Andrés Giménez, entre otros.

A pesar de la gran ofensiva que muestran, Venezuela tendrá problemas con el pitcheo. A las ausencias de José Alvarado, Pablo López y Oddanier Mosqueda se sumó la baja de Germán Márquez, quien acaba de llegar a un acuerdo con los San Diego Padres.

El equipo dirigido por Omar López tendrá que sortear todas estas ausencias e intentar avanzar a la segunda ronda del evento. Forman parte del Grupo D que se disputará en Miami y se enfrentarán a Países Bajos, República Dominicana, Israel y Nicaragua.

Con Cabrera en su cuerpo técnico, el equipo vinotinto tiene una motivación especial, por contar con el bateador más prolífico en la historia del país.

